Apple выпустила публичные бета-версии iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS Ventura и tvOS 16

Через несколько месяцев Apple выпустит следующие версии своих основных операционных систем. Однако те, кому невтерпёж, уже могут опробовать публичные бета-версии iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS Ventura и tvOS 16. Ранее были доступны лишь предварительные версии для разработчиков.

Подробно ознакомиться с новшествами, которые Apple реализовала в новых версиях своих ОС, можно в наших предыдущих материалах.

Чтобы получить доступ к новым версиям iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS Ventura и tvOS 16, нужно зарегистрироваться в программе бета-тестирования Apple и следовать инструкциям.

При этом нужно осознавать, что в бета-версиях операционных систем могут быть некоторые ошибки, которые Apple не обнаружила и не устранила на момент их выхода. Потому обязательно нужно сделать резервную копию своих данных перед установкой любой бета-версии ПО. Также следует отметить, что у пользователей будет возможность удалить своё устройство из программы общедоступного бета-теста и вернуть его к более старой версии ОС.

Источник: Engadget