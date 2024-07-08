Apple Watch SE станут еще дешевле — с новой версией с пластиком вместо алюминия

Apple Watch Series 10 будет иметь больший дисплей и новый чип, но новые функции мониторинга состояния здоровья сейчас под вопросом. А версия Apple Watch SE имеет шанс подешеветь благодаря новому корпусу из пластика. Об этом сообщил Марк Гурман из Bloomberg.

Он добавил, что дизайн Apple Watch Series 10 «вряд ли будет сильно отличаться» от своего предшественника, но новинка будет тоньше. Между тем модель Apple Watch Ultra в этом году не получит нового дизайна.

Новые модели Apple Watch Series 10 будут доступны в двух размерах корпуса под кодовыми названиями N217 и N218. Они будут иметь большие дисплеи, а одна из моделей получит экран примерно такого же размера, как Apple Watch Ultra.

Умные часы Apple 2024 года будут иметь новый процессор. Несмотря на то, что он может «заложить основу для некоторых усовершенствований искусственного интеллекта в будущем», чип не будет работать с Apple Intelligence, и пока нет никаких планов по внедрению «полной инициативы» в Apple Watch.

Apple разрабатывает функции обнаружения гипертонии и апноэ во сне для Apple Watch. Эти диагностические функции планировалось запустить в 2024 году, но Гурман говорит, что компания «столкнулась с некоторыми серьезными трудностями». Функция обнаружения гипертонии оказалась недостаточно надежной во время тестирования, и существуют сомнения относительно ее интеграции в обновленный дизайн. Поэтому ее могут отложить до следующего года.

Функция обнаружения апноэ во сне основана на определении насыщения крови кислородом. Но пока Apple Watch в США не могут измерять уровень кислорода в крови из-за продолжающегося судебного спора с Masimo. Поэтому запуск функции обнаружения апноэ во сне будет зависеть от решения спора Masimo, и ее тоже могут отложить.

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Apple также якобы продолжает тестировать и обсуждать перспективы использования 3D-печатных корпусов для некоторых моделей Apple Watch. Это может ускорить производство и уменьшить использование материалов.

Также Марк Гурман заявил, что Apple разрабатывает новую недорогую версию Apple Watch SE с пластиковым корпусом вместо корпуса из анодированного алюминия. Такой подход позволит снизить расходы. Текущая версия Apple Watch SE продается за $249, но конкурентные часы Samsung Galaxy Watch FE продаются за $199.

Источник: macrumors 1, 2

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