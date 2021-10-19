Вчера отгремела презентация Apple Unleashed, центральное место в которой заняли 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с полным редизайном на новейших ARM-чипах M1 Pro и M1 Max. Сразу после мероприятия Apple обновила онлайн-магазин, убрав оттуда остававшиеся модели MacBook Pro на чипах Intel.

В актуальной линейке MacBook Pro больше нет моделей на процессорах Intel. Теперь она целиком и полностью работает на собственных ARM-процессорах Apple.

Актуальная линейка MacBook Pro:

13-дюймовый MacBook Pro на M1 — от $1299

‌14-дюймовый MacBook Pro на M1‌ Pro (8-ядерный CPU) — от $1999

‌14-дюймовый MacBook Pro на M1‌ Pro (10-ядерный CPU)— от $2499

‌16-дюймовый MacBook Pro на M1‌ Pro — от $2499

‌16-дюймовый MacBook Pro на M1‌ Max — от $3499

Как обычно, какое-то время (пока запасы не закончатся полностью) снятые с производства модели из старых партий еще можно будет найти в различных сторонних магазинах.

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Apple объявила об отказе от x86-совместимых процессоров Intel в пользу собственных ARM-чипов M1 на WWDC 2020, а в ноябре 2020 года вышли первые Mac на ARM — MacBook Air, Mac Mini 2020 и MacBook Pro 13 на процессоре M1. За ними в апреле 2021 года вышел 24-дюймовый iMac на процессоре M1. Ранее Apple говорила, что рассчитывает завершить переход за два года, после чего весь модельный ряд компьютеров Mac будет работать на собственных процессорах ARM. На вчерашней презентации глава Apple Тим Кук, что у компании остается еще один год, чтобы завершить переход. Сейчас в ассортименте Apple остаются Mac mini, iMac и Mac Pro на процессорах Intel, но, похоже, к концу 2022 года все они перейдут на ARM-процессоры Apple — ранее в утечках сообщалось, что разрабатывает высокопроизводительный 32-ядерный ARM-процессор и собственную дискретную графику именно для настольных ПК Mac.

Тем временем в Intel продолжают снимать новые ролики с высмеиванием недостатков компьютеров Mac на ARM в стиле «Mac vs PC», и рассчитывают в будущем вернуть лидерство, а заодно и Apple. CEO Intel Пэт Гелсинджер, который ранее поставил цель догнать и перегнать Apple, в недавнем интервью Axios прямо заявил, что он не планирует сдаваться и рассчитывают в будущем отыграть утраченные позиции, в том числе и контракты с Apple.