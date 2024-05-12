Apple использует логотип нового iPad Pro как часть системы охлаждения

Процессор Apple M4 внутри нового iPad Pro достаточно мощный и нуждается в соответствующем охлаждении. Компания сделала логотип Apple позади планшета радиатором.

Одним из самых интересных элементов, которые Apple показала во время презентации iPad Pro, стала система охлаждения процессора. Логотип Apple стал ее пассивной частью. Новые iPad Pro имеют большую производительность и лучшее управление температурой, чем предыдущие модели. Частично это произошло благодаря двум новым технологиям, которые улучшают рассеивание тепла.

Во-первых, Apple добавила графитовые листы в корпус нового iPad Pro. Во-вторых, сам логотип Apple, расположенный на задней панели iPad Pro, теперь является частью дизайна охлаждения. Логотип изготовлен из меди и работает как радиатор, который помогает отводить и рассеивать тепло от чипа M4 и других внутренних компонентов.

Apple утверждает, что новые iPad Pro предлагают на 20% лучшее охлаждение, но не раскрывает, насколько этот новый медный логотип способствует этим преимуществам. Это довольно творческий способ функциональность культовому логотипу Apple. Но на самом деле надо изучать, насколько логотип действительно помогает в отводе тепла. Это может оказаться как эффективной технологией, так и обычным маркетинговым шагом, который создает впечатление большей технологичности iPad Pro.

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Источник: SamMobile

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