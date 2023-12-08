Apple запатентовала внешний модульный фонарик для Apple Watch

В умных часах Apple Watch есть функция фонарика. Когда нужно подсветить что-то в темноте, экран выводит белое изображение на высокой яркости, освещая окружающее пространство. Однако будущие версии Apple Watch могут оснащаться внешним фонариком, который должен быть более полезным.

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Apple зарегистрировала патент, который описывает устройство под названием «Модульный светильник для носимого устройства», которое «предназначено для интеграции с носимыми устройствами». Его можно подключить снаружи к корпусу умных часов и ремешку.

Прилагаемые к патенту чертежи демонстрируют, как могут выглядеть будущие часы Apple Watch с внешним фонариком, прикрепленным к ремешку. Это выглядит более практичным решением, поскольку пользователь может направить его, как фонарик, туда, куда он хочет, вместо того, чтобы поворачивать запястье, чтобы направить экран, у которого меньший диапазон и яркость.

Более того, модульный светильник будет иметь собственный источник питания, поэтому его использование не повлияет на батарею Apple Watch. Он также будет иметь кнопку для включения/выключения. Вместе с тем в патенте говорится, что «модульный светильник может получать информацию от носимого устройства для активации (включения) или деактивации (выключения) одного или нескольких источников света модульного блока освещения», то есть пользователи также могут управлять им с помощью Apple Watch.

В патенте также говорится об использовании в конструкции светильника влагостойких элементов, таких как уплотнители, которые предотвращают попадание жидкости на чувствительные компоненты.

Патент также показывает, что модульный фонарь можно отделить от ремешка часов, но «в некоторых вариантах реализации ремешок пришит, приклеен или иным образом постоянно прикреплен» к светильнику.

Источник: gsmarena