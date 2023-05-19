Apple запрещает сотрудникам использовать ChatGPT, чтобы избежать «утечек»

Apple известна тем, что тщательно скрывает собственные проекты и требует такой же секретности от своих работников. А сейчас компания обеспокоена возможными проблемами с конфиденциальностью ChatGPT и опасается «утечек», которые может повлечь за собой использование чат-бота.

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Чтобы предотвратить это, Apple ограничила использование ChatGPT и других инструментов искусственного интеллекта, таких как Copilot GitHub, для сотрудников. Хотя параллельно работает над своими версиями больших языковых моделей.

В начале апреля The Economist Korea сообщал, что из-за трех сотрудников Samsung, использовавших ChatGPT, произошла утечка конфиденциальной информации компании. Один попросил чат-бот проверить исходный код базы данных на наличие ошибок, второй дал задание оптимизировать код, а третий загрузил запись встречи, чтобы ChatGPT написал протокол.

Непонятно, как Apple ограничивает использование генеративных инструментов искусственного интеллекта и запрещает ли полностью их использование. Но Samsung, например, сократила длину запросов ChatGPT для сотрудников килобайтом или 1024 символами текста.

Большие языковые модели, такие как OpenAI, улучшаются, когда с ними взаимодействует все большее количество людей, поскольку этот опыт разработчики используют для дальнейшего обучения. В условиях использования чат-бота говорится, что «разговоры ChatGPT могут просматривать ИИ-инструкторы для улучшения работы систем».

В марте ChatGPT случайно «засветил» заголовки чатов посторонних людей, после чего компания-разработчик чата OpenAI представила новую настройку конфиденциальности, позволяющую выключать историю своих чатов, чтобы разговоры не могли использоваться для обучения. Также компания ввела специальную программу денежных выплат для людей, сообщающих о недостатках безопасности, уязвимости или других проблемах в системе ИИ.

Относительно LLM-проектов Apple пока известно немного, но все усилия компании в области искусственного интеллекта находятся под наблюдением Джона Джаннандреа, ранее возглавлявшего команды поиска и искусственного интеллекта Google. За последние несколько лет Apple также приобрела несколько ИИ-стартапов, а в недавнем интервью Тим Кук намекнул, что технический гигант придерживается осторожного подхода в этой области.