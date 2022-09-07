Финальная версия iOS 16 выйдет на iPhone с 12 сентября, а iPadOS — задерживается

В рамках мероприятия Far Out компания Apple рассказала о сроках доступности своей новейшей мобильной операционной системы iOS 16.

Анонс iOS 16 состоялся ещё на конференции Worldwide Developers Conference 2022 в июне, а в июле появилась публичная бета-версия ОС. Потому большинство нововведений уже были известны заранее. Пользователи получат улучшенный экран блокировки с широкими возможностями настройки, виджеты экрана блокировки, новый способ представления уведомлений, улучшенный режим Focus с возможностью настройки, общие библиотеки фотографий iCloud, доработанное приложение Messages с возможностью восстанавливать удалённые сообщения, функцию Live Text для извлечения текста из видео. Более подробно ознакомиться с новшествами iOS 16 можно в предыдущем материале.

Владельцы iPhone смогут установить новую версию iOS 16 на свои устройства с 12 сентября. Как правило, обновления iOS и iPadOS выходят одновременно, но в этот раз iPadOS 16 немного задерживается и будет доступна позже.

Источник: The Verge