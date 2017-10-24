Стив Возняк: iPhone X станет первым iPhone, который я не куплю в первый день продаж

Один из сооснователей Apple Стив Возняк не чурается использования сторонних смартфонов. Но при этом он постоянно обращается в Apple Store как только начинаются продажи новой модели iPhone. Но в случае iPhone X, старт продаж которого запланирован на 3 ноября, Стив Возняк решил нарушить эту традицию.

Он заявил, что совершенно доволен нынешней моделью Apple iPhone 8 (которая похожа на iPhone 7, которая, опять таки, похожа на iPhone 6). И iPhone X станет первым смартфоном компании, обновление на который Возняк пропустит. Но его жена всё же купит себе новую модель, потому он сможет оценить iPhone X.

«Я бы предпочел подождать и посмотреть, что к чему. Я доволен своим iPhone 8, который похож на iPhone 7, который в свою очередь похож на iPhone 6, как по мне. По некоторым причинам, iPhone X станет первым iPhone, который я не куплю в первый день продаж. Но моя жена купит, так что я смогу рассмотреть его вблизи», — заявил Возняк.

Стив Возняк известен в качестве пользователя, который владеет более чем одним смартфоном. При этом он не уверен, что функция распознавания лица Face ID будет работать именно так, как задумала Apple.

Юбилейная модель iPhone X оснащена 5,8-дюймовым дисплеем. Несмотря на то, что диагональ экрана оказалась больше, чем у версии iPhone 8 Plus, модель iPhone X является более компактным устройством благодаря применению безрамочного дизайна. Также следует отметить, что в модели iPhone X впервые для серии iPhone используется OLED дисплей. Среди прочих особенностей устройства следует отметить наличие камеры TrueDepth Camera, которая отвечает за работу функции Face ID, и более ёмкой батареи.

Источник: phonearena