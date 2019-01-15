Apple заявляет, что Qualcomm отказалась продавать ей чипы для последних моделей iPhone

Длительное противостояние между компаниями Apple и Qualcomm выходит на новый уровень. Если раньше Apple стремилась снизить свою зависимость от Qualcomm и переключилась на использование модемов Intel, то теперь ситуация изменилась на противоположную. Как отмечает Apple, она была заинтересована в использовании чипов модемов Qualcomm для своих смартфонов iPhone Xs, Xs Max и Xr, но теперь уже Qualcomm не захотела иметь дела с компанией из Купертино из-за судебных разбирательств.

«В конце концов, они не поддержат нас и не продадут нам чипы», — заявил главный операционный директор Apple Джефф Уильямс в своём выступлении перед Федеральной торговой комиссией США.

Причём, по версии Apple, компания вынуждена была переключиться на использование LTE модемов Intel не по своей воле. Изначально она якобы планировала поровну разделить свой последний заказ между Qualcomm и Intel. Но после того, как Qualcomm отказалась продавать модемы компании Apple, той пришлось переключиться исключительно на продукцию Intel. Напомним, Qualcomm ранее обвиняла Apple в том, что она передаёт её технологические секреты компании Intel.

Нынешняя зависимость Apple от Intel может снизить шансы компании на быстрый вывод на рынок iPhone с поддержкой 5G. Дело в том, что модемы Intel с поддержкой 5Gожидаются не ранее 2020 года. В то же время конкуренты из стана Android уже в этом году готовятся вывести на рынок собственные смартфоны с поддержкой связи 5G благодаря чипам Qualcomm. Кроме того, модемы Intel для сетей LTE, как известно, работают медленнее, чем решения Qualcomm. Когда Apple одновременно использовала модемы Qualcomm и Intel для своих смартфонов, компании приходилось ограничивать скорость модемов Qualcomm, чтобы версии iPhone на базе разных чипов имели одинаковые скоростные показатели.

Джефф Уильямс также рассказал, сколько компания тратила на покупку модемов Qualcomm. Каждый такой чип стоил $7,50. Эта сумма в 5 раз превышала стоимость, которую Apple хотела платить ($1,50).

Компания Qualcomm в настоящее время находится под следствием по обвинению в использовании монопольных практик, включая взимание чрезвычайно высоких ставок роялти, отказ в выдаче лицензий на патенты другим производителям чипов и обещание сделок с такими клиентами, как Apple, только если они используют исключительно чипы Qualcomm.

Источник: The Verge