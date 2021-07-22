ARM анонсировала PlasticArm — гибкий 32-разрядный микропроцессор для электроники будущего

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Знаменитый британский разработчик процессорных архитектур ARM создал первый функциональный процессор с гибкой конструкцией, в котором не используется кремний.Чип создали специалисты исследовательского подразделения ARM Research в сотрудничестве с PragmatIC в рамках проекта PlasticArm. Исследование опубликовано в журнале Nature, кратко о нем рассказывается в пресс-релизе на сайте компании.

Проект стартовал еще в 2013 году, в 2015 году команде удалось получить первый прототип, но затем при попытке создать полностью рабочий экземпляр они столкнулись с технологическими и производственными ограничениями. Первый функциональный чип PlasticArm, который готов к массовому применению, удалось создать в конце прошлого года — 27 октября 2020 года. Немалую роль в успехе сыграла производственная система PragmatIC FlexLogIC.

В нынешнем виде PlasticArm — простейшая SoC на базе 32-разрядного RISC ядра Cortrex-M0 со 128 байтами ОЗУ и 456 байтами ПЗУ. Частота процессора составляет 29 кГц, а энергопотребление около 20 мВт. Но создатели отмечают, что конструкция нового чипа в двенадцать раз сложнее предыдущих аналогов и в производстве он обходится даже дешевле кремниевых аналогов.

В PlasticArm используются металлооксидные тонкопленочные транзисторы (TFT), нанесенные поверх гибкой подложки. Именно это придает чипу нужные эластичные свойства. Собственно, технология в целом не нова — ее используют для создания ЖК-дисплеев и гибких солнечных панелей.

Возможностей PlasticArm недостаточно даже для умных часов, но разработка может найти применение в медицинских сенсорах, устройствах интернета вещей и в будущем может привести к появлению совершенного нового класса потребительских продуктов вроде умных этикеток, бутылок, пакетов, одежды, пластырей и т.д.