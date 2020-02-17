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МВД Украины показало, как выглядит киевский центр обработки данных системы видеофиксации нарушений ПДД (за полдня там зафиксировали 38,5 тыс. нарушений скоростного режима)

МВД Украины показало, как выглядит киевский центр обработки данных системы видеофиксации нарушений ПДД (за полдня там зафиксировали 38,5 тыс. нарушений скоростного режима)

МВД Украины показало, как выглядит киевский центр обработки данных системы видеофиксации нарушений ПДД (за полдня там зафиксировали 38,5 тыс. нарушений скоростного режима)


В Мининфраструктуры обещали, что система автоматической видеофиксации нарушений ПДД начнет работать уже в марте текущего года. Спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что внедрение системы начнется с Киева и показал фотографии уже работающего в тестовом режиме центра обработки информации.

«МВД Украины уже на финишной прямой во внедрении многострадальной системы автоматической фиксации нарушений ПДД на украинских дорогах. Начнем с Киева как из крупнейшего города. Рассчитываем на помощь местных властей» — отметил Артем Шевченко.

В данный момент в центр обработки поступает информация с 20 камер в Киеве (постепенно их количество будет увеличиваться), которую обрабатывают полицейские из Патрульной полиции Украины. Именно в этом центре будут формироваться так называемые «письма счастья» — постановления об административных правонарушениях, которые затем будут присылать правонарушителям по почте.

Представитель МВД обратил внимание, что с начала суток 14 февраля 2020 года до 11:29 камеры зафиксировали 38528 нарушений скоростного режима автомобилями.

«Скоро все это заработает. Пока режим работы тестовый. Но альтернативы этой системе нет. Доказано всеми цивилизованными странами мира. Скоро к ним присоединится Украина. Больше информации о системе и правила ее работы — позже» — отметил Артем Шевченко.

Ранее в МВД сообщили, что сначала система автоматической видеофиксации будет распознавать только нарушения скоростного режима, затем правила проезда перекрестков, затем соблюдение полос движения, парковки и т.д.

В свою очередь власти Киева заявили, что хотят создать собственную современную систему видеофиксации нарушений ПДД совместно с частным партнером за сумму порядка $24 млн.

Источник: МВД Украины

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