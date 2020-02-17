МВД Украины показало, как выглядит киевский центр обработки данных системы видеофиксации нарушений ПДД (за полдня там зафиксировали 38,5 тыс. нарушений скоростного режима)
В Мининфраструктуры обещали, что система автоматической видеофиксации нарушений ПДД начнет работать уже в марте текущего года. Спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что внедрение системы начнется с Киева и показал фотографии уже работающего в тестовом режиме центра обработки информации.
«МВД Украины уже на финишной прямой во внедрении многострадальной системы автоматической фиксации нарушений ПДД на украинских дорогах. Начнем с Киева как из крупнейшего города. Рассчитываем на помощь местных властей» — отметил Артем Шевченко.
В данный момент в центр обработки поступает информация с 20 камер в Киеве (постепенно их количество будет увеличиваться), которую обрабатывают полицейские из Патрульной полиции Украины. Именно в этом центре будут формироваться так называемые «письма счастья» — постановления об административных правонарушениях, которые затем будут присылать правонарушителям по почте.
Представитель МВД обратил внимание, что с начала суток 14 февраля 2020 года до 11:29 камеры зафиксировали 38528 нарушений скоростного режима автомобилями.
«Скоро все это заработает. Пока режим работы тестовый. Но альтернативы этой системе нет. Доказано всеми цивилизованными странами мира. Скоро к ним присоединится Украина. Больше информации о системе и правила ее работы — позже» — отметил Артем Шевченко.
Ранее в МВД сообщили, что сначала система автоматической видеофиксации будет распознавать только нарушения скоростного режима, затем правила проезда перекрестков, затем соблюдение полос движения, парковки и т.д.
В свою очередь власти Киева заявили, что хотят создать собственную современную систему видеофиксации нарушений ПДД совместно с частным партнером за сумму порядка $24 млн.
Источник: МВД Украины