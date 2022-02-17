Астрономы обнаружили сверхмассивную черную дыру, «прячущуюся» в кольце космической пыли — открытие подтверждает единую модель активных галактических ядер

Астрономы с помощью интерферометра Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории (ESO VLTI) нашли в центре галактики Мессье 77 (M 77 или NGC 1068), расположенной в 47 млн световых лет от нас, сверхмассивную черную дыру, скрывавшуюся в кольце космической пыли. Полученные данные дали астрономам новое представление об активных галактических ядрах (АГС или АЯГ), одних из наиболее ярких и загадочных объектов Вселенной, и подтвердили единую модель активных ядер галактик – теорию 30-летней давности. Об этом сообщила Европейская южная обсерватория.

Астрономы впервые обнаружили эти очень яркие объекты в 1950-х года в центрах некоторых галактик. АЯГ представляют собой сильные источники энергии, которые «работают» за счет сверхмассивных черных дыр, подпитывающихся большими объемами космической пыли и газа. Перед поглощением этот материал по спирали движется к черной дыре, в процессе чего высвобождается огромное количество энергии.

Теперь группа исследователей под руководством Виолетты Гамес Росас из Лейденского университета в Нидерланда смогла подробно изучить одно такое АЯГ. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Nature.

Астрономы знают о существовании разных типов АЯГ. Например, от одних исходят всплески радиоволн, другие ярко светятся в видимом свете, а третьи, как и Мессье 77, менее заметные. Согласно единой модели активных ядер галактик, все АЯГ имеют одинаковую базовую структуру: сверхмассивная черная дыра в центре, окруженная толстым кольцом пыли. Согласно этой теории, любое различие во внешнем виде АЯГ связано с ориентацией черной дыры и ее кольца пыли по отношению к Земле.

Астрономы не были уверены, что пыль в центре Мессье 77 действительно может спрятать всю черную дыру, и потому не могли объяснить, почему это АЯГ светит менее ярко в видимом свете, чем другие.

Наблюдения стали возможными благодаря инструменту MATISSE — многоапертурному спектроскопическому эксперименту среднего инфракрасного диапазона. MATISSE объединил инфракрасный свет, собранный всеми четырьмя 8,2-метровыми телескопами Очень большого телескопа ESO, используя технику, называемую интерферометрией. Таким образом просканировали центр Мессье 77.

Полученные изображения позволили различить малейшие изменения температуры пылевых облаков вокруг черной дыры. Объединив данные о колебаниях температуры пыли (от комнатной температуры до примерно 1200 градусов Цельсия), вызванные интенсивным излучением черной дыры, с картами поглощения пылевых облаков вокруг черной дыры, команда создала подробную картину и точно определила, где должна находиться черная дыра.