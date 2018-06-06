ASUS обновила ноутбуки VivoBook и Flip 14

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Компания ASUS обновила линейку ноутбуков среднего уровня VivoBook. Устройства получили новый дизайн с тонкими рамками дисплея NanoEdge, разнообразные расцветки и обновлённые характеристики.

Ноутбуки ASUS VivoBook S15, S14 и S13 ориентированы на молодую аудиторию. Причём, VivoBook S13 является новой моделью в линейке. Версии VivoBook S15 и S14 оснащены шарниром ErgoLift, который при открытии дисплея поднимает верхнюю часть клавиатуры для более комфортного ввода текста. Версия VivoBook S13 лишена такого решения.

Новые ноутбуки ASUS VivoBook S15, S14 и S13 используют дисплеи с Full HD разрешением и процессоры Intel Core i7 восьмого поколения и до 16 ГБ оперативной памяти. В качестве опции может использоваться дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX150. Версия VivoBook S15 может быть оснащена двумя накопителями: SSD ёмкостью до 512 ГБ и HDD ёмкостью 2 ТБ. ASUS обещает автономность «на весь день», а благодаря поддержке технологии быстрой зарядки можно восстановить 60% ёмкости батареи всего за 50 минут. Модели VivoBook S15 и S14 имеют толщину 18 мм и массу 1,8 и 1,4 кг, соответственно. Наиболее компактная модель VivoBook S13 весит 1,2 кг.

ASUS также показала трансформируемый ноутбук Flip 14 нового поколения. Модель 2018 года получила процессор Intel Core i7 восьмого поколения, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью до 1 ТБ. 14-дюймовый сенсорный дисплей имеет Full HD разрешение и может вращаться на 360 градусов, трансформируя ноутбук в планшет. Благодаря использованию дисплея с тонкими рамками NanoEdge соотношение размеров экрана к размерам корпуса удалось увеличить до 82%. Корпус устройства изготовлен из алюминия. Толщина новинки составляет 17,6 мм, а масса – 1,5 кг. В качестве опции предлагается сканер отпечатков пальцев, интегрируемый в тачпад.

Пока не сообщается, когда указанные ноутбуки поступят в продажу и какова будет их цена.

Источник: Engadget