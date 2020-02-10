FlixBus начал оснащать свои дизельные автобусы солнечными панелями, которые питают электронику и позволяют экономить почти 2 литра топлива на 100 км пути





Европейский автобусный лоукостер FlixBus продолжает экспериментировать с «зелеными» технологиями и после водородных моделей решил уделить внимание солнечным панелям. Первый автобус с солнечными панелями на крыше уже отправился по маршруту Дортмунд – Эйндховен – Антверпен — Брюгге – Кале — Лондон, причем речь идет не об электробусе, а о классической дизельной модели.

Выработанная с помощью солнечных панелей энергия используется для внутренних потребителей электричества, что в свою очередь снижает потребление дизельного топлива, а значит и уровень вредных выбросов. В FlixBus отметили, что во время пилотных испытаний система позволила сэкономить 1,7 литра дизтоплива на 100 км пути. Для типичного маршрута длиной 600 км/день экономия составит порядка 10 литров дизтоплива. При этом испытания проводились осенью-зимой, так что летом от системы можно ожидать еще большей эффективности.

В установке используются сверхтонкие облегченные солнечные панели, которые не ухудшают аэродинамику модифицированного автобуса по сравнению со стандартной моделью. Они заряжают аккумулятор автобуса с помощью специального контроллера, так что на его заряд практически не тратится топливо. Затем от данной батареи запитываются многочисленные потребители, включая систему кондиционирования, развлекательную систему, Wi-Fi, USB-порты, розетки и другая электроника.

Для пилотного проекта FlixBus выбрал британскую компанию-перевозчика TRAILAR и немецкую компанию Kupers Touringscars, заинтересованную в экологических инициативах. Разработанная система благодаря своей масштабируемости может быть использована не только в автобусах, но и в грузовиках для коммерческих перевозок.

Напомним, что в 2018 году FlixBus запустил электрические автобусы на тестовых маршрутах во Франции и Германии, а в 2019 году — в США. К 2030 году компания обещает стать на 100% экологичной. В 2019 году автобусный лоукостер FlixBus перевез 62 млн пассажиров в 30 странах мира, включая Украину.

Источник: FlixBus