Автомобиль Apple выйдет не раньше 2025 года — аналитик Мин-Чи Куо





По большому счету тот самый аналитик немного обновил свой предыдущий прогноз касательно возможных сроков выхода потенциального автомобиля Apple, сделанный два года назад.

Аналитик инвестиционной компании TF International Securities Мин-Чи Куо, известный точными прогнозами о новинках Apple, назвал ожидания скорого выхода автомобиля Apple «слишком оптимистичными». По его мнению, в лучшем случае Apple сможет выпустить собственный автомобиль только в 2025 году, но куда более реалистичным ему видится 2028 год.

Таинственный проект самоуправляемого автомобиля Apple Project Titan в сети обсуждают с 2014 года. На прошлой неделе пришла парочка свежий сообщений, наделавших немало шума. Сначала тайваньское издание The Economic Daily сообщило о предполагаемом анонсе на будущей презентации iPhone 13 в 2021 года, а затем Reuters отдельно рассказало о планах к 2024 году выпустить легковой автомобиль, для которого разрабатывается некая революционная технология аккумуляторных батарей.

Аналитик Мин-Чи Куо допускает правдивость утечек в части близости выхода аккумуляторов нового типа. В то же время, по его мнению, пока слишком рано говорить о выходе серийного автомобиля Apple. Ссылаясь на собственных информаторов из цепочки поставок, аналитик сообщает, что к настоящему моменту Apple не утвердила ни сроков, ни технических характеристик, ни списка постановщиков. Более того, купертиновский гигант пока окончательно не принял решение касательно выхода на рынок электромобилей, сомневаясь в успешности этой затеи ввиду сложившейся в сегменте высокой конкуренции.

По мнению аналитика, если Apple в конечном итоге надумает бросить вызов Tesla и другим, то в первую очередь будет делать ставку не на технические характеристики, а программное обеспечение — например, продвинутый автопилот. Но пока ничего такого с чем можно было бы громко заявить о себе у компании нет. Кстати, только на днях Илон Маск рассказывал, как хотел продать Tesla во времена «производственного ада» с Model 3 в 2017 году, но глава Apple Тим Кук не захотел даже выслушать деловое предложение о потенциальной сделке.

Мин-Чи Куо обращает внимание инвесторов на то, что Apple никогда не торопилась выпускать новые продукты первой, а также, несмотря на все свои сильные стороны и огромные ресурсы, далеко не всегда преуспевала в новом бизнесе — доказательством тому служит HomePod, которой не удалось получить весомую долю рынка умных колонок.