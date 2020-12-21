The Economic Daily: Apple готовится к анонсу электромобиля вместе с iPhone 13 в сентябре следующего года





Как утверждает тайваньское издание The Economic Daily, ссылаясь на хорошо осведомленных информаторов из цепочки поставок, Apple усердно работает над собственным электромобилем и планирует его анонс вместе с предполагаемым iPhone 13 в сентябре 2021 года.

Источник утверждает, что Apple практически завершила разработку своего первого автомобиля и подгоняет тайваньских поставщиков автомобильных комплектующих, чтобы выпустить его раньше. В числе тайваньских заводов, к которым Apple обратилась с соответствущими предложениями, указываются Heda, Heqin, Tomita и BizLink-KY.

Пока это всего лишь слух, причем The Economic Daily не следует доверять безоговорочно, как и любой неофициальной информации, но тут стоит отметить, что ранее уже были другие слухи, указывающие на то, что Apple работает над собственным автомобилем в рамках проекта Project Titan. В свое время проскакивали сообщения, что Apple отказалась от идеи создания полноценного автомобиля, перенаправив ресурсы на разработку систем автономного вождения. Но буквально на прошлой неделе Apple вверила проект беспилотных автомобилей руководителю команды разработки Siri.

Небезызвестный аналитик Мин-Чи Куо ранее прогнозировал, что Apple представит собственный электромобиль в 2023-2025 годах. На фоне этого и полного отсутствия каких-либо утечек новые данные The Economic Daily о том, что Apple решила сдвинуть сроки и представить автомобиль уже в 2021 году, представляются весьма сомнительными. Но их все же стоит иметь в виду. Если это действительно так, то в ближайшее время должны появится и другие подтверждения от более авторитетных источников.