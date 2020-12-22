Reuters: Apple планирует выпустить собственный электромобиль с революционной батареей к 2024 году

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Apple продолжает медленно, но уверенно продвигаться к выпуску собственного самоуправляемого легкового электромобиля и сейчас планирует поставить его на конвейер к 2024 году. Об этом в «эксклюзивном» материале сообщает агентство Reuters, ссылаясь на хорошо осведомленных людей.

Источник также упоминает некую революционную батарейную технологию для потенциального автомобиля Apple, слухи о котором циркулируют в сети уже не первый год — сообщения о таинственной инициативе Project Titan по разработке самоуправляемого автомобиля периодически появляются с 2014 года.

Краеугольным камнем автомобиля Apple является батарея нового типа, призванная «радикально» снизить стоимость блока по сравнению с нынешними решениями и увеличить запас хода автомобиля, сообщает собеседник Reuters, который якобы своими глазами видел эту революционную батарею.

Согласитесь, описанная потенциальная батарейная разработка Apple невольно ассоциируется c цилиндрическими элементами нового формата 4680 разработки Tesla, которые должны обеспечить компании Илона Маска возможность выпустить доступный электромобиль с автопилотом за 25 тыс. долларов к 2024 году. Да, совпадение по срокам тоже представляется весьма любопытным, как и упоминание автопилота.

Никаких других подробностей об этой таинственной батареи разработки Apple нет. И это определенно вызывает сомнения — достаточно вспомнить, сколько патентов мы видели до презентации новой батареи Tesla.

В Apple отказались комментировать эту информацию.

За день до Reuters о таинственном электромобиле Apple рассказало тайваньское издание The Economic Daily, указав в качестве предполагаемых сроков выхода серийной модели 2021 год.

На данный момент слухи о потенциальном революционном электромобиле Apple представляются весьма неубедительными, особенно на фоне предыдущих сведений, что купертиновский гигант отказался от идеи создания полноценного автомобиля, перенаправив ресурсы на разработку систем автономного вождения. Вполне вероятно, что в конечном итоге эти сообщения окажутся фейковыми, учитывая полное отсутствие каких-либо более убедительных доказательств, что Apple завершает разработку собственного автомобиля.