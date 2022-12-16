«Это большой стресс и до роботакси еще очень далеко» — Маркес Браунли о новейшем автопилоте Tesla FSD, который до сих пор находится в бете [Видео]

Известный ютубер Маркес Браунли, боле известный как MKBHD, выпустил новое видео о Tesla — на этот раз техноблогер решил опробовать ADAS-систему Tesla FSD для оценки ее возможностей. Название этого видео полностью раскрывает его содержание: Tesla Self Driving vs Everyday Roads!

Это не первое такое видео именно о Tesla FSD — актуальной версии пакета, которая тестируется с 2020 года и когда-то должен прокачать фирменный Autopilot с нынешнего второго до самого высокого пятого уровня, сделав все автомобили Tesla полной автономными, согласно плану Илона Маска. Если помните, в конце 2021 года «пиратскую» версию Tesla FSD (сейчас система официально доступна только в США и Канаде ограниченному количеству тестировщиков) опробовали в центре Киева. Чем интересно новое видео от Браунли? Во-первых, в кадре находится автомобильный флагманский седан Tesla Model S Plaid с нашумевшим рулем-штурвалом Во-вторых, он тестировал актуальную версию Tesla FSD, а именно выпуск 10.69.3.1 (2022.36.20). Иными словами, это демонстрация возможностей топовой на сегодня аппаратно-программной платформы Tesla FSD. Во время поездки в Нью-Джерси, двигаясь по скоростным автомагистралям и дорогам в городе, Маркус пытался свести к минимуму вмешательство, но все же в нескольких ситуациях система не справилась.

Полное видео желающие могут просмотреть ниже, а мы в свою очередь лишь выделим наиболее яркие моменты и интересные факты:

В самом начале (0:59) система «испугалась» двигавшегося встречной полосой фургона и остановила машину — Браунли отмечает, что обычно вмешиваться приходится именно из-за нерешительности и промедления автоматики.

При выезде на автомагистраль (4:03) автомобиль сразу вклинился в третью полосу, хотя сначала компьютер целился во второй ряд. По словам Браунли, в целом система водит очень осторожно — как неуверенный начинающий водитель.

На 4:46, 8:03 и 22:45 можно вблизи в мелких деталях увидеть новый пользовательский интерфейс — на информационный дисплей приборной панели выводится все, что попадает в поле зрения встроенных камер и сенсоров. Система четко и понятно визуализирует все вокруг — количество полос, другие автомобили, пешеходы, знаки и т.д.

На 5:30 обращает внимание на камеру, которая отслеживает, чтобы водитель не терял бдительность и постоянно внимательно следил за дорогой — камера фиксирует, если водитель перестает следить за дорогой, сначала издает звуковое предупреждение, а затем принудительно отключает Autopilot.

В 5:47 Браунли впервые с начала маршрута вмешался и перехватил управление — система не справилась. Ограничительные знаки о ремонте участка помешали ему своевременно сменить полосу.

В актуальной версии Tesla FSD есть три профиля вождения с говорящими названиями: Average, Chill, Assertive (Обычный, Спокойный/Разумный и Лихаческий).

Как и раньше, на скоростных автомагистралях с четкой дорожной разметкой система чувствует себя гораздо увереннее, чем на улицах в городе с более интенсивным движением.

В 2021 году Tesla полностью отказалась от радаров для автопилота в пользу камер (Tesla Vision) — Браунли заметил, что поездка происходила в простых условиях и усомнился, что в условиях снегопада, тумана или ливня с очень ограниченной видимостью не было бы никаких затруднений.

На 14:14 система Tesla FSD выполнила резкий маневр, чтобы переместиться в крайнюю правую полосу и немного подрезала автомобиль, двигавшийся попутно сзади.

К 16:05 система снова дала сбой Маркусу пришлось экстренно вмешаться на разъезде возле пункта сбора оплаты за проезд.

На 21:31 Маркус Браунли в третий раз вмешался — бета-версия системы Tesla FSD растерялась после того, как грузовик совершил аварийную остановку посреди дороги.

По прибытии к месту назначения Tesla FSD пытался запарковаться, однако Браунли в конце концов не вытерпел и перехватил управление.

Во время поездки Маркус Браунли заметил, что это очень большой стресс ездить с активированной системой Tesla FSD, которая все еще находится в стадии бета-тестирования, и что, учитывая, как сейчас водит автопилот Tesla, он бы никогда не решился сесть на заднее сиденье, поскольку не чувствует себя в безопасности. По словам Браунли, до роботакси, о котором давно мечтает Илон Маск и которое первоначально хотели запустить в 2020 году, еще очень далеко — собственно, это хорошо видно из этой демонстрации. В то же время поражает то, насколько хорошо встроенные камеры и сенсоры «видят» происходящее вокруг.

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Сейчас Tesla нацелена на запуск своего робота в 2024 году — ранее Маск рассказывал, что оно будет «дешевле, чем билет на автобус». В то же время у Tesla хватает проблем с регуляторами — сейчас компания является фигурантом нескольких расследований, в том числе из-за многочисленных аварий с припаркованными спецмашинами. В конце октября Минюст США начал новое расследование по Tesla — после десятка ДТП, в том числе и смертельных, с участием ее автопилота. А недавно суд США обязал Tesla за свой счет модернизировать клиенту автомобиль через «обманчивую рекламу» полноценного автопилота и обеспечить ему Full Self-Driving без дополнительных затрат. Это может стать судебным прецедентом и использоваться для принятия решений по подобным делам, в настоящее время немало.