AyaNeo показала портативный ПК для "качков" на 1,4 кг с Ryzen AI Max

Компания AyaNeo обнародовала информацию относительно цен и ориентировочных сроков поставок своей портативной консоли Next 2 на базе Windows.





В рамках презентации устройства было указано, что поставки за рубеж должны начаться в июне. Было представлено 3 конфигурации на базе процессоров AMD Ryzen AI Max+395 и Ryzen AI Max 385. AyaNeo на собственном сайте представила две модели Ryzen AI Max +395 в цвете «Polar Black» 64 ГБ + 1 ТБ по цене $2299 (для первых покупателей) и $2699 по розничной цене. Модель со 128 ГБ + 2 ТБ по цене $3499 (для первых покупателей) и $4299 по розничной цене.

Ryzen AI Max 385 с 32 ГБ + 1 ТБ предлагается по цене $1799 (для первых покупателей) и $1999 по розничной цене. Скидка для первых покупателей составляет от $200 до $800 в зависимости от конфигурации. Next 2 получит 9,06″ OLED-панель с разрешением 2400×1504p и частотой обновления до 165 Гц, а также яркостью 1155 нит. Память LPDDR5X-8533 с вариантами на 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ в зависимости от модели. Поддерживаются два накопителя PCle 4.0, один из которых М.2 2280 (X4), а второй М.2 2230 (X4) на 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.

Среди прочего, аккумулятор емкостью 116 Вт·ч, два вентилятора и система охлаждения VC. Два полнофункциональных порта USB-C с поддержкой USB4 40 ГБ/с, а также поддержкой DP 1.4 и PD 3.0. Производитель также указывает на наличие Wi-Fi и Bluetooth 5.4, сканер отпечатков пальцев, встроенную кнопку питания, 64-битную ОС Windows 11 Home и вес в почти 1,5 кг. Next 2 также поддерживает 2 SSD.

Стоит также отметить, что производители портативных устройств не используют недавно анонсированные процессоры Ryzen AI Max+ 388. Ни одна из этих систем не продается по цене ниже $1000. AyaNeo к тому же имеет неоднозначную репутацию в плане обслуживания клиентов. Цены на Next 2 делают ее самой дорогой среди аналогичных консолей Strix Halo. Однако цены таких конкурентов как OneXPlayer OneXfly Apex и GPD Win 5 также растут, что связывают со стремительным повышением цен на DRAM.

Мы писали, что Ayaneo недавно представила свой первый смартфон Pocket Play, с выдвижным джойстиком. Next 2 стала первой консолью Ayaneo, использующей процессор AMD Strix Halo.





Источник: VideoCardz