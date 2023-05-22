Баг в Twitter восстановил многие удаленные твиты и ретвиты – компания молчит уже 6 дней

Неизвестная техническая неполадка в Twitter привел к восстановлению множества удаленных твитов и ретвитов (десятки тысяч у от дельных пользователей). Твиты восстановились не позднее17 мая, когда пользователи стали писать об этом в социальных сетях. Если вы по какой-либо причине удалили свои твиты, или даже удалили все (как автор этой новости на The Verge) – вас может ждать сюрприз.

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Непонятно, что привело к восстановлению: компания не комментировала происшествие, пользователям остается только гадать. Восстановлению подверглись посты самой различной тематики, сделанные в разное время – от самых новых, до 2020 года. Пострадавшие «грешат» на сервисы автоматического удаления твитов, такие как TweetDelete и Redact. Некоторые подозревают перемещение серверов Twitter или иные операции, повлекшие восстановление данных из бекапов.

Неясна и закономерность восстановления твитов у конкретных пользователей. В одних случаях массовые опросы отмечают повальное восстановление, в других значительная часть участников говорит, что их сообщения не были восстановлены.

Вполне возможно, некоторым всё равно, восстановятся их старые твиты или нет (хотя зачем-то же они их удаляли). Другое дело, если пользователь, например, диссидент из Турции, где Twitter по просьбе правительства ввел цензуру во время выборов – от наличия того или иного сообщения может зависеть жизнь и свобода.

Общая причина происшествия понятна – множественные сбои в работе социальной сети начались после покупки ее Илоном Маском и последовавших за этим массовых увольнений. Twitter сейчас совершенно феерически отвечает на жалобы: обратившимся за разъяснениями журналистам пресс-служба автоматически рассылает эмодзи какашки.