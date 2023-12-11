«Барби» и «Наследники» — лидеры по количеству номинаций на «Золотой глобус-2024»

11 декабря Голливудская ассоциация иностранной печати объявила полный список номинантов 81-й ежегодной кинопремии «Золотой глобус», церемония вручения которой пройдет 7 января и будет транслироваться в прямом эфире на CBS.

В нынешнем шоу есть некоторые заметные изменения — в каждой категории теперь по шесть номинантов, а не пять. Кроме того, «Золотой глобус» представил две новые награды, чтобы отметить кассовые достижения и стендап-выступления.

По количеству номинаций среди фильмов лидирует «Барби» — фильм Греты Гервиг появился в 10 категориях, что делает его вторым по количеству номинаций фильмом за всю 81-летнюю историю шоу, после «Кабаре». У «‎Оппенгеймера» Кристофера Нолана — 8 номинаций.

Среди сериалов тем временем отличились «Наследники» с 9 номинациями за свой последний сезон.

Netflix получил больше номинаций среди всех медиакомпаний — 28, у Warner Bros. Discovery всего на одну меньше — 27.

Полный список номинантов кинопремии «Золотой глобус-2024» по категориям

Лучший фильм (драма)

«‎Оппенгеймер» — Universal Pictures

«‎Убийцы цветочной луны» — Apple Original Films/Paramount Pictures

«‎Маэстро» — Netflix

«Прошлые жизни» — A24

«Зона интересов» — A24

«‎Анатомия падения» — Neon

Лучший фильм (мюзикл или комедия)

«Барби» — Warner Bros.

«Бедные-несчастные» — Searchlight Pictures

«Американское чтиво» — MGM

«Оставленные» — Focus Features

«Май, декабрь» — Netflix

«Эйр» — Amazon, MGM Studios

Лучший анимационный фильм

«Мальчик и Цапля»

«Стихии»

«Человек-паук: Через вселенные 2»

«Супербратья Марио. Фильм»

«Судзумэ»

«Желание

Лучший фильм на иностранном языке

«Анатомия падения» (Neon) — Франция

«Опавшие листья (Mubi) — Финляндия

«Я капитан» (01 Distribution) — Италия

«Прошлые жизни» (A24) — США

«Снежное братство» (Netflix) — Испания

«Зона интересов» (A24) — Великобритания

Лучший режиссер фильма

Бредли Купер — «Маэстро»

Грета Гервиг— «Барби»

Йоргос Лантимос — «Бедные-несчастные»

Кристофер Нолан — «Оппенгеймер»

Мартин Скорсезе — «Убийцы цветочной луны»

Селин Сонг — «Прошлые жизни»

Лучший сценарий фильма

«Барби» — Грета Гервиг, Ноа Баумбах

«Бедные-несчастные» — Тони Макнамара

«Оппенгеймер» — Кристофер Нолан

«Убийцы цветочной луны» — Ерик Рот, Мартин Скорсезе

«Прошлые жизни» — Селин Сонг

«Анатомия падения» — Джастин Триет, Артур Харари

Лучший сериал (драма)

«1923» — Paramount+

«Корона» — Netflix

«Дипломат» — Netflix

«Одни из нас» — HBO

«Утреннее шоу» — Apple TV+

«Наследники» — HBO

Лучший сериал (мюзикл или комедия)

«Медведь» (FX)

«Тед Лассо» (Apple TV+)

«Начальная школа Эбботт» (ABC)

«Суд присяжных» (Amazon Freevee)

«Убийства в одном здании» (Hulu)

«Барри» (HBO)

Лучший актер фильма (драма)

Бредли Купер — «Маэстро»

Киллиан Мерфі — «Оппенгеймер»

Леонардо Ди Каприо — «Убийцы цветочной луны»

Колман Доминго — «Растин»

Эндрю Скотт — «Незнакомцы»

Барри Кеоган — «Солтберн»

Лучшая актриса фильма (драма)

Лили Гладстон — «Убийцы цветочной луны»

Кэри Маллиган — «Маэстро»

Сандра Хюллер — «Анатомия падения»

Аннэт Бенинг — «Наяд»

Грета Ли — «Прошлые жизни»

Кэйли Спэни — «Присцилла»

Лучший актер фильма (мюзикл или комедия)

Николас Кейдж — «Герой наших снов»

Тимоти Шаламе — «Вонка»

Мэтт Дэймон — «Эйр»

Пол Джаматти — «Оставленные»

Хоакин Феникс — «Все страхи Бо»

Джеффри Райт — «Американское чтиво»

Лучшая актриса фильма (мюзикл или комедия)

Фантазия Баррино — «Цветы лиловые полей»

Дженнифер Лоуренс — «Без обид»

Натали Портман — «Май, декабрь»

Альма Пейсти — «Опавшие листья»

Марго Робби — «Барби»

Эмма Стоун — «Бедные-несчастные»

Лучший актер второго плана (фильм)

Уиллем Дефо — «Бедные-несчастные»

Роберт Де Ниро — «Убийцы цветочной луны»

Роберт Дауни мл. — «Оппенгеймер»

Раян Гослінг — «Барби»

Чарльз Мелтон — «Май, декабрь»

Марк Руффало — «Бедные-несчастные»

Лучшая актриса второго плана (фильм)

Эмили Блант — «Оппенгеймер»

Даниэль Брукс — «Цветы лиловые полей»

Джоди Фостер — «Наяд»

Джулианна Мур — «Май, декабрь»

Розамунд Пайк — «Солтберн»

Давайн Джой Рендольф — «Оставленные»

Лучший актер сериала (драма)

Педро Паскаль — «Одни из нас»

Киран Калкин — «Наследники»

Джереми Стронг — «Наследники»

Брайан Кокс — «Наследники»

Гери Олдмен — «Медленные лошади»

Доминик Уэст — «Корона»

Лучшая актриса сериала (драма)

Хелен Миррен — «1923»

Белла Рамзи — «Одни из нас»

Кэри Рассел — «Дипломат»

Сара Снук — «Наследники»

Имельда Стонтон — «Корона»

Эмма Стоун — «Проклятые»

Лучший актер сериала (мюзикл или комедия)

Билл Хейдер — «Барри»

Стив Мартин — «Убийства в одном здании»

Мартин Шорт — «Убийства в одном здании»

Джейсон Сигел — «Терапия»

Джейсон Судейкис — «Тед Лассо»

Джереми Аллен Уайт — «Медведь»

Лучшая актриса сериала (мюзикл или комедия)

Айо Едебири — «Медведь»

Наташа Лионн — «Покерфейс»

Квинта Брансон — «Начальная школа Эбботт»

Рейчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел»

Селена Гомес — «Убийства в одном здании»

Эль Феннинг — «Великая»

Лучший актер второго плана (сериал)

Билли Крадап — «Утренне шоу»

Меттью Макфадьен — «Наследники»

Джеймс Марсден — «Суд присяжных»

Эбон Мосс-Бахрах — «Медведь»

Алан Рак — «Наследники»

Александр Скарсгард— «Наследники»

Лучшая актриса второго плана (сериал)

Элизабет Дебики— «Корона»

Эбби Эллиот — «Медведь»

Кристина Риччи— «Шершни»

Дж. Смит-Кемерон — «Наследники»

Мерил Стрип — «Убийства в одном здании»

Ханна Уэдингхэм — «Тед Лассо»

Лучший ограниченный сериал, сериал-антология или фильм, созданный для телевидения

«Грызня»

«Уроки химии»

«Дейзи Джонс и The Six»

«Весь невидимый нам свет»

«Попутчики»

«Фарго»

Лучший актер (ограниченный сериал, сериал-антология или фильм, созданный для телевидения)

Метт Бомер — «Попутчики»

Сем Клафлин — «Дейзи Джонс и The Six»

Джон Хемм — «Фарго»

Вуди Харрельсон — «Сантехники Белого дома»

Дэвид Ойелово — «Законники: Басс Ривз»

Стивен Юн — «Грызня»

Лучшая актриса (ограниченный сериал, сериал-антология или фильм, созданный для телевидения)

Райли Кео — «Дейзи Джонс и The Six»

Бри Ларсон — «Уроки химии»

Элизабет Олсен — «Любовь и смерть»

Джуно Темпл — «Фарго»

Рэйчел Вайс — «Связанные насмерть»

Али Вонг — «Грызня»

Лучшая оригинальная музыка (фильм)

Людвиг Геранссон — «Оппенгеймер»

Джерскин Фендрикс — «Бедные-несчастные»

Робби Робертсон — «Убийцы цветочной луны»

Мика Леви — «Зона интересов»

Дэниэл Пембертон — «Человек-паук: Через вселенные 2»

Джо Хисаиши — «Мальчик и цапля»

Лучшая оригинальная песня (фильм)

«Барби» — «What Was I Made For?», Билли Айлиш и Финнеас

«Барби» — «Dance the Night», Керолайн Айлин, Дуа Липа, Марк Ронсон и Эдрю Вайатт

«Иди ко мне, детка» — «Addicted to Romance», Брюс Спрингстин и Патти Скиальф

«Супербратья Марио. Фильм» — «Peaches», Джек Блек, Аарон Горват, Майкл Джеленич, Эрик Осмонд и Джон Спайкер

«Барби» — «I’m Just Ken», Марк Ронсон та Эндрю Вайатт

«Растин» — «Road to Freedom», Ленни Кравиц

Лучшее выступление в стендап-комедии

Рики Джервейс — «Ricky Gervais: Armageddon»

Тревор Ноа — «Trevor Noah: Where Was I»

Крис Рок — «Chris Rock: Selective Outrage»

Эмми Шумер — «Amy Schumer: Emergency Contact»

Сара Сильверман — «Sarah Silverman: Someone You Love»

Ванда Сайкс — «Wanda Sykes: I’m an Entertainer»

Кинематографические и кассовые достижения

«Барби» (Warner Bros.)

«Стражи галактики 3» (Disney)

«Джон Уик 4» (Lionsgate Films)

«Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» (Paramount Pictures)

«Оппенгеймер» (Universal Pictures)

«Человек-паук: Через вселенные 2» (Sony)

«Супербратья Марио. Фильм» (Universal Pictures)

«Тейлор Свифт: The Eras Tour» (AMC Theatres)

«Золотой глобус» — американская кинопремия, которая присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за кино- и телефильмы. Шоу начинает сезон различных наград кино- и телеиндустрии, поэтому не редко его называют репетицией «Оскара». По традиции награждение проходит после голосования с участием 300 ведущих журналистов, специализирующихся на тематике Голливуда.