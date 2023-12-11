Новости Кино 11.12.2023 в 18:05 comment views icon

«Барби» и «Наследники» — лидеры по количеству номинаций на «Золотой глобус-2024»

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Катерина Даньшина

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11 декабря Голливудская ассоциация иностранной печати объявила полный список номинантов 81-й ежегодной кинопремии «Золотой глобус», церемония вручения которой пройдет 7 января и будет транслироваться в прямом эфире на CBS.

В нынешнем шоу есть некоторые заметные изменения — в каждой категории теперь по шесть номинантов, а не пять. Кроме того, «Золотой глобус» представил две новые награды, чтобы отметить кассовые достижения и стендап-выступления.

По количеству номинаций среди фильмов лидирует «Барби» — фильм Греты Гервиг появился в 10 категориях, что делает его вторым по количеству номинаций фильмом за всю 81-летнюю историю шоу, после «Кабаре». У «‎Оппенгеймера» Кристофера Нолана — 8 номинаций.

Среди сериалов тем временем отличились «Наследники» с 9 номинациями за свой последний сезон.

Netflix получил больше номинаций среди всех медиакомпаний — 28, у Warner Bros. Discovery всего на одну меньше — 27.

Полный список номинантов кинопремии «Золотой глобус-2024» по категориям

Лучший фильм (драма)

  • «‎Оппенгеймер» — Universal Pictures
  • «‎Убийцы цветочной луны» — Apple Original Films/Paramount Pictures
  • «‎Маэстро» — Netflix
  • «Прошлые жизни» — A24
  • «Зона интересов» — A24
  • «‎Анатомия падения» — Neon

Лучший фильм (мюзикл или комедия)

  • «Барби» — Warner Bros.
  • «Бедные-несчастные» — Searchlight Pictures
  • «Американское чтиво» — MGM
  • «Оставленные» — Focus Features
  • «Май, декабрь» — Netflix
  • «Эйр» — Amazon, MGM Studios

Лучший анимационный фильм

  • «Мальчик и Цапля»
  • «Стихии»
  • «Человек-паук: Через вселенные 2»
  • «Супербратья Марио. Фильм»
  • «Судзумэ»
  • «Желание

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Анатомия падения» (Neon) — Франция
  • «Опавшие листья (Mubi) — Финляндия
  • «Я капитан» (01 Distribution) — Италия
  • «Прошлые жизни» (A24) — США
  • «Снежное братство» (Netflix) — Испания
  • «Зона интересов» (A24) — Великобритания

Лучший режиссер фильма

  • Бредли Купер — «Маэстро»
  • Грета Гервиг— «Барби»
  • Йоргос Лантимос — «Бедные-несчастные»
  • Кристофер Нолан — «Оппенгеймер»
  • Мартин Скорсезе — «Убийцы цветочной луны»
  • Селин Сонг — «Прошлые жизни»

Лучший сценарий фильма

  • «Барби» — Грета Гервиг, Ноа Баумбах
  • «Бедные-несчастные» — Тони Макнамара
  • «Оппенгеймер» — Кристофер Нолан
  • «Убийцы цветочной луны» — Ерик Рот, Мартин Скорсезе
  • «Прошлые жизни» — Селин Сонг
  • «Анатомия падения» — Джастин Триет, Артур Харари

Лучший сериал (драма)

  • «1923» — Paramount+
  • «Корона» — Netflix
  • «Дипломат» — Netflix
  • «Одни из нас» — HBO
  • «Утреннее шоу» — Apple TV+
  • «Наследники» — HBO

Лучший сериал (мюзикл или комедия)

  • «Медведь» (FX)
  • «Тед Лассо» (Apple TV+)
  • «Начальная школа Эбботт» (ABC)
  • «Суд присяжных» (Amazon Freevee)
  • «Убийства в одном здании» (Hulu)
  • «Барри» (HBO)

Лучший актер фильма (драма)

  • Бредли Купер — «Маэстро»
  • Киллиан Мерфі — «Оппенгеймер»
  • Леонардо Ди Каприо — «Убийцы цветочной луны»
  • Колман Доминго — «Растин»
  • Эндрю Скотт — «Незнакомцы»
  • Барри Кеоган — «Солтберн»

Лучшая актриса фильма (драма)

  • Лили Гладстон — «Убийцы цветочной луны»
  • Кэри Маллиган — «Маэстро»
  • Сандра Хюллер — «Анатомия падения»
  • Аннэт Бенинг — «Наяд»
  • Грета Ли — «Прошлые жизни»
  • Кэйли Спэни — «Присцилла»

Лучший актер фильма (мюзикл или комедия)

  • Николас Кейдж — «Герой наших снов»
  • Тимоти Шаламе — «Вонка»
  • Мэтт Дэймон — «Эйр»
  • Пол Джаматти — «Оставленные»
  • Хоакин Феникс — «Все страхи Бо»
  • Джеффри Райт — «Американское чтиво»

Лучшая актриса фильма (мюзикл или комедия)

  • Фантазия Баррино — «Цветы лиловые полей»
  • Дженнифер Лоуренс — «Без обид»
  • Натали Портман — «Май, декабрь»
  • Альма Пейсти — «Опавшие листья»
  • Марго Робби — «Барби»
  • Эмма Стоун — «Бедные-несчастные»

Лучший актер второго плана (фильм)

  • Уиллем Дефо — «Бедные-несчастные»
  • Роберт Де Ниро — «Убийцы цветочной луны»
  • Роберт Дауни мл. — «Оппенгеймер»
  • Раян Гослінг — «Барби»
  • Чарльз Мелтон — «Май, декабрь»
  • Марк Руффало — «Бедные-несчастные»

Лучшая актриса второго плана (фильм)

  • Эмили Блант — «Оппенгеймер»
  • Даниэль Брукс — «Цветы лиловые полей»
  • Джоди Фостер — «Наяд»
  • Джулианна Мур — «Май, декабрь»
  • Розамунд Пайк — «Солтберн»
  • Давайн Джой Рендольф — «Оставленные»

Лучший актер сериала (драма)

  • Педро Паскаль — «Одни из нас»
  • Киран Калкин — «Наследники»
  • Джереми Стронг — «Наследники»
  • Брайан Кокс — «Наследники»
  • Гери Олдмен — «Медленные лошади»
  • Доминик Уэст — «Корона»

Лучшая актриса сериала (драма)

  • Хелен Миррен — «1923»
  • Белла Рамзи — «Одни из нас»
  • Кэри Рассел — «Дипломат»
  • Сара Снук — «Наследники»
  • Имельда Стонтон — «Корона»
  • Эмма Стоун — «Проклятые»

Лучший актер сериала (мюзикл или комедия)

  • Билл Хейдер — «Барри»
  • Стив Мартин — «Убийства в одном здании»
  • Мартин Шорт — «Убийства в одном здании»
  • Джейсон Сигел — «Терапия»
  • Джейсон Судейкис — «Тед Лассо»
  • Джереми Аллен Уайт — «Медведь»

Лучшая актриса сериала (мюзикл или комедия)

  • Айо Едебири — «Медведь»
  • Наташа Лионн — «Покерфейс»
  • Квинта Брансон — «Начальная школа Эбботт»
  • Рейчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел»
  • Селена Гомес — «Убийства в одном здании»
  • Эль Феннинг — «Великая»

Лучший актер второго плана (сериал)

  • Билли Крадап — «Утренне шоу»
  • Меттью Макфадьен — «Наследники»
  • Джеймс Марсден — «Суд присяжных»
  • Эбон Мосс-Бахрах — «Медведь»
  • Алан Рак — «Наследники»
  • Александр Скарсгард— «Наследники»

Лучшая актриса второго плана (сериал)

  • Элизабет Дебики— «Корона»
  • Эбби Эллиот — «Медведь»
  • Кристина Риччи— «Шершни»
  • Дж. Смит-Кемерон — «Наследники»
  • Мерил Стрип — «Убийства в одном здании»
  • Ханна Уэдингхэм — «Тед Лассо»

Лучший ограниченный сериал, сериал-антология или фильм, созданный для телевидения

  • «Грызня»
  • «Уроки химии»
  • «Дейзи Джонс и The Six»
  • «Весь невидимый нам свет»
  • «Попутчики»
  • «Фарго»

Лучший актер (ограниченный сериал, сериал-антология или фильм, созданный для телевидения)

  • Метт Бомер — «Попутчики»
  • Сем Клафлин — «Дейзи Джонс и The Six»
  • Джон Хемм — «Фарго»
  • Вуди Харрельсон — «Сантехники Белого дома»
  • Дэвид Ойелово — «Законники: Басс Ривз»
  • Стивен Юн — «Грызня»

Лучшая актриса (ограниченный сериал, сериал-антология или фильм, созданный для телевидения)

  • Райли Кео — «Дейзи Джонс и The Six»
  • Бри Ларсон — «Уроки химии»
  • Элизабет Олсен — «Любовь и смерть»
  • Джуно Темпл — «Фарго»
  • Рэйчел Вайс — «Связанные насмерть»
  • Али Вонг — «Грызня»

Лучшая оригинальная музыка (фильм)

  • Людвиг Геранссон — «Оппенгеймер»
  • Джерскин Фендрикс — «Бедные-несчастные»
  • Робби Робертсон — «Убийцы цветочной луны»
  • Мика Леви — «Зона интересов»
  • Дэниэл Пембертон — «Человек-паук: Через вселенные 2»
  • Джо Хисаиши — «Мальчик и цапля»

Лучшая оригинальная песня (фильм)

  • «Барби» — «What Was I Made For?», Билли Айлиш и Финнеас
  • «Барби» — «Dance the Night», Керолайн Айлин, Дуа Липа, Марк Ронсон и Эдрю Вайатт
  • «Иди ко мне, детка» — «Addicted to Romance», Брюс Спрингстин и Патти Скиальф
  • «Супербратья Марио. Фильм» — «Peaches», Джек Блек, Аарон Горват, Майкл Джеленич, Эрик Осмонд и Джон Спайкер
  • «Барби» — «I’m Just Ken», Марк Ронсон та Эндрю Вайатт
  • «Растин» — «Road to Freedom», Ленни Кравиц

Лучшее выступление в стендап-комедии

  • Рики Джервейс — «Ricky Gervais: Armageddon»
  • Тревор Ноа — «Trevor Noah: Where Was I»
  • Крис Рок — «Chris Rock: Selective Outrage»
  • Эмми Шумер — «Amy Schumer: Emergency Contact»
  • Сара Сильверман — «Sarah Silverman: Someone You Love»
  • Ванда Сайкс — «Wanda Sykes: I’m an Entertainer»

Кинематографические и кассовые достижения

  • «Барби» (Warner Bros.)
  • «Стражи галактики 3» (Disney)
  • «Джон Уик 4» (Lionsgate Films)
  • «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» (Paramount Pictures)
  • «Оппенгеймер» (Universal Pictures)
  • «Человек-паук: Через вселенные 2» (Sony)
  • «Супербратья Марио. Фильм» (Universal Pictures)
  • «Тейлор Свифт: The Eras Tour» (AMC Theatres)

«Золотой глобус» — американская кинопремия, которая присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за кино- и телефильмы. Шоу начинает сезон различных наград кино- и телеиндустрии, поэтому не редко его называют репетицией «Оскара». По традиции награждение проходит после голосования с участием 300 ведущих журналистов, специализирующихся на тематике Голливуда.

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