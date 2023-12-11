«Барби» и «Наследники» — лидеры по количеству номинаций на «Золотой глобус-2024»

11 декабря Голливудская ассоциация иностранной печати объявила полный список номинантов 81-й ежегодной кинопремии «Золотой глобус», церемония вручения которой пройдет 7 января и будет транслироваться в прямом эфире на CBS.
В нынешнем шоу есть некоторые заметные изменения — в каждой категории теперь по шесть номинантов, а не пять. Кроме того, «Золотой глобус» представил две новые награды, чтобы отметить кассовые достижения и стендап-выступления.
По количеству номинаций среди фильмов лидирует «Барби» — фильм Греты Гервиг появился в 10 категориях, что делает его вторым по количеству номинаций фильмом за всю 81-летнюю историю шоу, после «Кабаре». У «Оппенгеймера» Кристофера Нолана — 8 номинаций.
Среди сериалов тем временем отличились «Наследники» с 9 номинациями за свой последний сезон.
Netflix получил больше номинаций среди всех медиакомпаний — 28, у Warner Bros. Discovery всего на одну меньше — 27.
Полный список номинантов кинопремии «Золотой глобус-2024» по категориям
Лучший фильм (драма)
- «Оппенгеймер» — Universal Pictures
- «Убийцы цветочной луны» — Apple Original Films/Paramount Pictures
- «Маэстро» — Netflix
- «Прошлые жизни» — A24
- «Зона интересов» — A24
- «Анатомия падения» — Neon
Лучший фильм (мюзикл или комедия)
- «Барби» — Warner Bros.
- «Бедные-несчастные» — Searchlight Pictures
- «Американское чтиво» — MGM
- «Оставленные» — Focus Features
- «Май, декабрь» — Netflix
- «Эйр» — Amazon, MGM Studios
Лучший анимационный фильм
- «Мальчик и Цапля»
- «Стихии»
- «Человек-паук: Через вселенные 2»
- «Супербратья Марио. Фильм»
- «Судзумэ»
- «Желание
Лучший фильм на иностранном языке
- «Анатомия падения» (Neon) — Франция
- «Опавшие листья (Mubi) — Финляндия
- «Я капитан» (01 Distribution) — Италия
- «Прошлые жизни» (A24) — США
- «Снежное братство» (Netflix) — Испания
- «Зона интересов» (A24) — Великобритания
Лучший режиссер фильма
- Бредли Купер — «Маэстро»
- Грета Гервиг— «Барби»
- Йоргос Лантимос — «Бедные-несчастные»
- Кристофер Нолан — «Оппенгеймер»
- Мартин Скорсезе — «Убийцы цветочной луны»
- Селин Сонг — «Прошлые жизни»
Лучший сценарий фильма
- «Барби» — Грета Гервиг, Ноа Баумбах
- «Бедные-несчастные» — Тони Макнамара
- «Оппенгеймер» — Кристофер Нолан
- «Убийцы цветочной луны» — Ерик Рот, Мартин Скорсезе
- «Прошлые жизни» — Селин Сонг
- «Анатомия падения» — Джастин Триет, Артур Харари
Лучший сериал (драма)
- «1923» — Paramount+
- «Корона» — Netflix
- «Дипломат» — Netflix
- «Одни из нас» — HBO
- «Утреннее шоу» — Apple TV+
- «Наследники» — HBO
Лучший сериал (мюзикл или комедия)
- «Медведь» (FX)
- «Тед Лассо» (Apple TV+)
- «Начальная школа Эбботт» (ABC)
- «Суд присяжных» (Amazon Freevee)
- «Убийства в одном здании» (Hulu)
- «Барри» (HBO)
Лучший актер фильма (драма)
- Бредли Купер — «Маэстро»
- Киллиан Мерфі — «Оппенгеймер»
- Леонардо Ди Каприо — «Убийцы цветочной луны»
- Колман Доминго — «Растин»
- Эндрю Скотт — «Незнакомцы»
- Барри Кеоган — «Солтберн»
Лучшая актриса фильма (драма)
- Лили Гладстон — «Убийцы цветочной луны»
- Кэри Маллиган — «Маэстро»
- Сандра Хюллер — «Анатомия падения»
- Аннэт Бенинг — «Наяд»
- Грета Ли — «Прошлые жизни»
- Кэйли Спэни — «Присцилла»
Лучший актер фильма (мюзикл или комедия)
- Николас Кейдж — «Герой наших снов»
- Тимоти Шаламе — «Вонка»
- Мэтт Дэймон — «Эйр»
- Пол Джаматти — «Оставленные»
- Хоакин Феникс — «Все страхи Бо»
- Джеффри Райт — «Американское чтиво»
Лучшая актриса фильма (мюзикл или комедия)
- Фантазия Баррино — «Цветы лиловые полей»
- Дженнифер Лоуренс — «Без обид»
- Натали Портман — «Май, декабрь»
- Альма Пейсти — «Опавшие листья»
- Марго Робби — «Барби»
- Эмма Стоун — «Бедные-несчастные»
Лучший актер второго плана (фильм)
- Уиллем Дефо — «Бедные-несчастные»
- Роберт Де Ниро — «Убийцы цветочной луны»
- Роберт Дауни мл. — «Оппенгеймер»
- Раян Гослінг — «Барби»
- Чарльз Мелтон — «Май, декабрь»
- Марк Руффало — «Бедные-несчастные»
Лучшая актриса второго плана (фильм)
- Эмили Блант — «Оппенгеймер»
- Даниэль Брукс — «Цветы лиловые полей»
- Джоди Фостер — «Наяд»
- Джулианна Мур — «Май, декабрь»
- Розамунд Пайк — «Солтберн»
- Давайн Джой Рендольф — «Оставленные»
Лучший актер сериала (драма)
- Педро Паскаль — «Одни из нас»
- Киран Калкин — «Наследники»
- Джереми Стронг — «Наследники»
- Брайан Кокс — «Наследники»
- Гери Олдмен — «Медленные лошади»
- Доминик Уэст — «Корона»
Лучшая актриса сериала (драма)
- Хелен Миррен — «1923»
- Белла Рамзи — «Одни из нас»
- Кэри Рассел — «Дипломат»
- Сара Снук — «Наследники»
- Имельда Стонтон — «Корона»
- Эмма Стоун — «Проклятые»
Лучший актер сериала (мюзикл или комедия)
- Билл Хейдер — «Барри»
- Стив Мартин — «Убийства в одном здании»
- Мартин Шорт — «Убийства в одном здании»
- Джейсон Сигел — «Терапия»
- Джейсон Судейкис — «Тед Лассо»
- Джереми Аллен Уайт — «Медведь»
Лучшая актриса сериала (мюзикл или комедия)
- Айо Едебири — «Медведь»
- Наташа Лионн — «Покерфейс»
- Квинта Брансон — «Начальная школа Эбботт»
- Рейчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел»
- Селена Гомес — «Убийства в одном здании»
- Эль Феннинг — «Великая»
Лучший актер второго плана (сериал)
- Билли Крадап — «Утренне шоу»
- Меттью Макфадьен — «Наследники»
- Джеймс Марсден — «Суд присяжных»
- Эбон Мосс-Бахрах — «Медведь»
- Алан Рак — «Наследники»
- Александр Скарсгард— «Наследники»
Лучшая актриса второго плана (сериал)
- Элизабет Дебики— «Корона»
- Эбби Эллиот — «Медведь»
- Кристина Риччи— «Шершни»
- Дж. Смит-Кемерон — «Наследники»
- Мерил Стрип — «Убийства в одном здании»
- Ханна Уэдингхэм — «Тед Лассо»
Лучший ограниченный сериал, сериал-антология или фильм, созданный для телевидения
- «Грызня»
- «Уроки химии»
- «Дейзи Джонс и The Six»
- «Весь невидимый нам свет»
- «Попутчики»
- «Фарго»
Лучший актер (ограниченный сериал, сериал-антология или фильм, созданный для телевидения)
- Метт Бомер — «Попутчики»
- Сем Клафлин — «Дейзи Джонс и The Six»
- Джон Хемм — «Фарго»
- Вуди Харрельсон — «Сантехники Белого дома»
- Дэвид Ойелово — «Законники: Басс Ривз»
- Стивен Юн — «Грызня»
Лучшая актриса (ограниченный сериал, сериал-антология или фильм, созданный для телевидения)
- Райли Кео — «Дейзи Джонс и The Six»
- Бри Ларсон — «Уроки химии»
- Элизабет Олсен — «Любовь и смерть»
- Джуно Темпл — «Фарго»
- Рэйчел Вайс — «Связанные насмерть»
- Али Вонг — «Грызня»
Лучшая оригинальная музыка (фильм)
- Людвиг Геранссон — «Оппенгеймер»
- Джерскин Фендрикс — «Бедные-несчастные»
- Робби Робертсон — «Убийцы цветочной луны»
- Мика Леви — «Зона интересов»
- Дэниэл Пембертон — «Человек-паук: Через вселенные 2»
- Джо Хисаиши — «Мальчик и цапля»
Лучшая оригинальная песня (фильм)
- «Барби» — «What Was I Made For?», Билли Айлиш и Финнеас
- «Барби» — «Dance the Night», Керолайн Айлин, Дуа Липа, Марк Ронсон и Эдрю Вайатт
- «Иди ко мне, детка» — «Addicted to Romance», Брюс Спрингстин и Патти Скиальф
- «Супербратья Марио. Фильм» — «Peaches», Джек Блек, Аарон Горват, Майкл Джеленич, Эрик Осмонд и Джон Спайкер
- «Барби» — «I’m Just Ken», Марк Ронсон та Эндрю Вайатт
- «Растин» — «Road to Freedom», Ленни Кравиц
Лучшее выступление в стендап-комедии
- Рики Джервейс — «Ricky Gervais: Armageddon»
- Тревор Ноа — «Trevor Noah: Where Was I»
- Крис Рок — «Chris Rock: Selective Outrage»
- Эмми Шумер — «Amy Schumer: Emergency Contact»
- Сара Сильверман — «Sarah Silverman: Someone You Love»
- Ванда Сайкс — «Wanda Sykes: I’m an Entertainer»
Кинематографические и кассовые достижения
- «Барби» (Warner Bros.)
- «Стражи галактики 3» (Disney)
- «Джон Уик 4» (Lionsgate Films)
- «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» (Paramount Pictures)
- «Оппенгеймер» (Universal Pictures)
- «Человек-паук: Через вселенные 2» (Sony)
- «Супербратья Марио. Фильм» (Universal Pictures)
- «Тейлор Свифт: The Eras Tour» (AMC Theatres)
«Золотой глобус» — американская кинопремия, которая присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за кино- и телефильмы. Шоу начинает сезон различных наград кино- и телеиндустрии, поэтому не редко его называют репетицией «Оскара». По традиции награждение проходит после голосования с участием 300 ведущих журналистов, специализирующихся на тематике Голливуда.