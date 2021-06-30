Battlefield 2042 будет поддерживать технологии NVIDIA DLSS и Reflex
Издательство Electronic Arts и студия DICE опубликовали полный список стратегических партнеров Battlefield 2042, из которого следует, что в продвижении ПК-версии игры весомая роль отводится NVIDIA и ее технологиям.
Это означает, что Battlefield 2042 будет поддерживать технологии сглаживания с использованием нейросетей DLSS и динамического снижения задержек Reflex.
Кроме Microsoft и NVIDIA, в список партнеров EA по Battlefield 2042 вошли:
- Logitech — поддержка набора фирменных «фишек2, включая технологию Logitech LIGHTSYNC для периферийных устройств и игровые пресеты звука с оптимизированным эквалайзером для гарнитур Logitech.
- Polaris — в игре появтся точные копии машин этого производителя, включая квадроцикл Polaris Sportsman ATV.
- Western Digital — конкретные детали сотрудничества с ведущим производителем накопителей не раскрываются.
Следующий показ Battlefield 2042 пройдет на презентации EA Play 22 июля. Игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S 22 октября.