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Battlefield 2042 будет поддерживать технологии NVIDIA DLSS и Reflex

Battlefield 2042 будет поддерживать технологии NVIDIA DLSS и Reflex

Battlefield 2042 будет поддерживать технологии NVIDIA DLSS и Reflex


Издательство Electronic Arts и студия DICE опубликовали полный список стратегических партнеров Battlefield 2042, из которого следует, что в продвижении ПК-версии игры весомая роль отводится NVIDIA и ее технологиям.

Это означает, что Battlefield 2042 будет поддерживать технологии сглаживания с использованием нейросетей DLSS и динамического снижения задержек Reflex.

Кроме Microsoft и NVIDIA, в список партнеров EA по Battlefield 2042 вошли:

  • Logitech — поддержка набора фирменных «фишек2, включая технологию Logitech LIGHTSYNC для периферийных устройств и игровые пресеты звука с оптимизированным эквалайзером для гарнитур Logitech.
  • Polaris — в игре появтся точные копии машин этого производителя, включая квадроцикл Polaris Sportsman ATV.
  • Western Digital — конкретные детали сотрудничества с ведущим производителем накопителей не раскрываются.

Следующий показ Battlefield 2042 пройдет на презентации EA Play 22 июля. Игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S 22 октября.

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