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The Hollywood Reporter: HBO работает над продолжением «Игры престолов» — спин-оффом о Джоне Сноу

The Hollywood Reporter: HBO работает над продолжением «Игры престолов» — спин-оффом о Джоне Сноу

Еще в начале 2021 года Джордж Р. Р. Мартин, который все никак не допишет «Ветры зимы» , заключил с HBO эксклюзивное пятилетнее соглашение на восьмизначную сумму и уже в августе на HBO Max стартует «Дом дракона» — сериал-приквел. Игры престолов» о Таргариене. Тем временем информаторы The Hollywood Reporter узнали, что HBO планирует выпустить первое продолжение — спин-офф о Джоне Сноу — и якобы Кит Харингтон жаждет вернуться к своей роли.

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Сообщается, что HBO в настоящее время проект находится на ранней стадии разработки и окончательное решение о его включении в план пока не принято. Да, ничего вы не знаете о планах HBO по «Игре престолов» — ранее сообщалось, что кроме «Дома дракона» в работе WarnerMedia находятся еще по меньшей мере четыре проекта по вселенной «Игры престолов» — 10 000 Ships, 9 Voyages/Sea Snake, Flea Bottom и первый анимационный сериал, нацеленный на младшую аудиторию. Также HBO  хотят экранизировать «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Р.Р. Мартина, события в которых происходят за 100 лет до событий «Игры престолов». В то же время после того, как HBO внезапно отказался от приквела «Долгая ночь» о происхождении Белых ходоков, уже ни в чем нельзя быть уверенным на 100%.

Представители HBO и агент Харрингтона отказались комментировать слухи.

Роль Джона Сноу в телесериале HBO «Игра престолов» принесла Киту Харингтону мировую известность, две номинации «Эмми» и приличный гонорар ($1,1 млн. за участие в одной серии). После завершения «Игры престолов» Харингтон появился в кинематографической вселенной Marvel, снявшись в кинокомиксе «Вечные» 2021 года.

«Игра престолов» закончилась на восьмом сезоне еще в 2019 году, и, как известно, концовка понравилась далеко не всем. Сюжет основного сериала закончился тем, что Джон Сноу узнал свое настоящее имя и происхождение после этого герой был изгнан из Вестероса и вместе с Вольным народом отправился к северу от Стены, чтобы оставить прошлое позади. Если в итоге проект получит «зеленый свет», то это откроет новые возможности для всех персонажей, выживших после событий финала основного шоу.


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