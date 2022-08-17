Венсдей Аддамс находит свой «Хогвартс» в первом трейлере одноименного сериала Тима Бертона для Netflix

В двухминутном трейлере к сериалу «Венсдей» производства Netflix с Дженной Ортегой в главной роли Венсдей Аддамс прощается с прежней школьной жизнью весьма оригинальным образом и отправляется учиться в Невермор – альма-матер ее родителей.

Описанная ее отцом Гомесом (Луис Гусман) и матерью Мортишей (Кэтрин Зета-Джонс) как «волшебное место», школа внушает девочке-подростку надежду на общение с людьми, которые поймут ее и обещает возможность завести настоящих друзей.

«Я и не подозревала, что попаду в кошмар, полный тайн, хаоса и убийств», – произносит Венсдей на фоне смонтированных кадров (включающих несколько спойлеров). – «Думаю, мне здесь понравится».

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Шоураннер Майлз Миллар ранее заинтриговал словами о том, что сериал не будет перезагрузкой или ремейком «Семейки Аддамс», но станет вещью в себе будет и похож на «восьмичасовой фильм Тима Бертона».

«Это не попытка стать кинофильмом или телешоу 60-х. Это было очень важно для нас и очень важно для Тима».

В трейлере показали почти всю семейку Аддамс, в том числе бестелесную руку Вещь, но заметно отсутствие в превью дяди Фестера, который не появлялся и на первых фото сериала. Шоураннер Альфред Гоф говорит, что он и Миллар не комментируют дядю Фестера.

Бертон выступает в качестве режиссера и исполнительного продюсера восьми серий шоу, премьера которого запланирована на эту осень.

В сериале также снимаются Гвендолин Кристи, Джейми МакШейн, Перси Хайнс Уайт, Хантер Духан, Эмма Майерс, Джой Сандей, Наоми Дж. Огава, Муса Мостафа, Джорджи Фармер и Рики Линдхоум с Кристиной Риччи.

Источник: The Hollywood Reporter