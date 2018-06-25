Беспроводные наушники Apple AirPods 2 и накладная модель выйдут только в 2019 году

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Как известно, компания Apple работает над расширением линейки своих наушников и готовит к выпуску сразу несколько новых моделей — новые AirPods и новую накладную модель.

Улучшенная версия беспроводных наушников AirPods должна получить поддержку функции шумоподавления, а также защиту от негативных погодных условий. Выпуск этой модели запланирован на 2019 год. Об этом заявляют аналитики Barclays.

Кроме того, планируется выпустить накладные наушники. Изначально ожидалось, что они будут анонсированы до конца 2018 года. Однако по новым данным Bloomberg, выпуск этой модели задерживается.

Вместе с тем, в отчёте говорится и о других новшествах, которые будут реализованы в грядущих наушниках AirPods. В частности, упоминается внедрение нового беспроводного чипа и поддержка активации Siri без использования рук. Эти функции могут появиться в наушниках ещё в этом году. Наконец, наушники планируется комплектовать новым чехлом, который будет поддерживать грядущую беспроводную зарядную станцию Apple AirPower.

Помимо новых наушников инженеры Apple также работают и над новой версией умного динамика HomePod. Каких-либо сведений об этом устройстве пока нет. Известно лишь, что он будет выпущен в следующем году.

Источник: The Verge