Бета-версии iOS 13, iPadOS 13 и macOS Catalina уже доступны для публичного тестирования





Владельцы актуальных моделей смартфонов iPhone, планшетов iPad и компьютеров Mac могут скачать бета-версию соответствующего программного обеспечения для своих устройств: iOS 13, iPadOS 13 и macOS Catalina.

Начиная с 2015 года, Apple позволяет тестировать мобильную систему iOS, предлагая заблаговременно попробовать её как разработчикам, так и обычным пользователям. Таким образом компания стремится выявить как можно больше ошибок и убедиться в том, что программное обеспечение функционирует правильно, прежде чем оно будет развёрнуто для широкой аудитории. Как и во всех бета-версиях, некоторые функции могут не работать, поскольку всё ещё находятся в разработке. Apple рекомендует тестировать системы на устройствах, которые не являются основными.

В этом году Apple разделила своё мобильное программное обеспечение на две отдельные системы – iOS для iPhone и iPadOS для iPad. Последняя разработана специально для планшетов, предусматривает соответствующий интерфейс, похожий на macOS, мультизадачность, новые жесты, расширенную функциональность Apple Pencil, улучшенное управление файлами, десктопную версию Safari и многое другое. В целом работа с планшетом под управлением iPadOS стала ближе к опыту использования ноутбука.

В iOS 13 появилось несколько существенных изменений по сравнению с прошлогодней iOS 12. Прежде всего, это долгожданный тёмный режим, обновлённые системные приложения, функция авторизации на сайтах с помощью единой учётной записи Apple ID, улучшенная работа Face ID, более естественный голос Siri, возможность создавать персонализированные ярлыки в приложении Shortcuts и другие новшества.

Новая версия macOS получила название Catalina. В ней, как и в мобильных системах, появился тёмный режим, а на смену iTunes пришли три отдельных сервиса: Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts. Ещё одно значимое изменение – функция Sidecar, которая позволяет использовать iPad в качестве дополнительного дисплея или графического планшета для MacBook и iMac, а благодаря инструменту Project Catalyst разработчики могут портировать свои программы для iPad на macOS практически в пару кликов.

Загрузить бета-версии iOS 13, iPadOS 13 и MacOS Catalina могут участники программы бета-тестирования Apple.

Источник: Cnet