Бета-версия Harmony OS для разработчиков появится 18 декабря, публичная бета-версия – в апреле 2021 года

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания Huawei продолжает развивать свою мобильную операционную систему Harmony OS. Как заявил президент подразделения Huawei Consumer Business Group по разработке программного обеспечения Ванг Ченглу, открытая платформа станет доступной разработчикам примерно 18 декабря. А первые демонстрационные образцы, работающие под управлением Harmony OS, появятся в январе или феврале 2021 года.

Ванг Ченглу сообщил, что все сотрудники Huawei работают над созданием новой экосистемы на основе идеи Harmony, и пока всё идёт по плану. Ожидается, что публичная бета-версия Harmony OS должна быть выпущена примерно в апреле 2021 года.

Представитель руководства Huawei Consumer Business Group также добавил, что около 90% смартфонов компании должны быть готовы к обновлению, как только оно будет выпущено.

Есть небольшой шанс, что США могут смягчить свою позицию и позволить Google снова работать с Huawei, а китайский производитель сможет использовать сервисы американского технологического гиганта на своих устройствах. Но пока что события развиваются таким образом, что в скором времени на рынке смартфонов может появиться третья компания, предлагающая свою операционную систему.

Источник: gsmarena