Бета-версия HarmonyOS запускается удаленно на китайских смартфонах и выглядит как ответвление от Android

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В ответ на санкции США, которые ограничили компании Huawei доступ к американским технологиям, включая ОС Android, китайский телекоммуникационный гигант анонсировал разработку альтернативной операционной системы HarmonyOS. Однако осведомлённые источники сообщают, что данная китайская разработка является не столько альтернативой, как поспешным ответвлением от Android 10.

HarmonyOS изначально позиционировалась в качестве операционной системы, полностью отличной от Android и iOS. Предполагалось, что она станет основой для множества различных устройств, включая смартфоны и решения для умного дома. Анонс был обнадеживающим и обещал независимость Huawei с возможностью дальнейшего внедрения инноваций даже без доступа к американским технологиям. Но бета-версия HarmonyOS (и даже доступ к ней) пролила свет на некоторые аспекты, и они выглядят разочаровывающе.

Во-первых, для получения доступа разработчика требуется двухдневная проверка биографических данных, которая включает отправку копий паспорта, личного удостоверения личности и кредитной карты в Huawei.

Во-вторых, после получения доступа разработчики не могут запускать бета-версию операционной системы локально в эмуляторе. Вместо этого ОС транслируется на систему разработчика со (предположительно) смартфона в Китае, на котором запущена HarmonyOS. Это напоминает трансляцию игрового процесса в сервисе Google Stadia.

В-третьих, судя по всему, HarmonyOS является форком Android 10, в котором слово Android заменено на Harmony.

Вероятно, HarmonyOS будет самой популярной операционной системой для мобильных устройств в Китае. Однако похоже, что новая ОС представляет собой продолжение оболочки Huawei EMUI, а не полностью отдельным проектом. Потенциально, она может страдать из-за более медленного доступа к обновлениям Android через Android Open Source Project, что будет серьёзным препятствием для её использования за пределами Китая.

Добавим, ранее уже сообщалось, что бета-версия Huawei HarmonyOS 2.0 основана на фреймворке Android

Источник: The Verge, Ars Technica