«Безмолвная магия»: римейк «Как приручить дракона» получил 83% на Rotten Tomatoes

За несколько дней до премьеры «Как приручить дракона» критики рассказали о своих впечатлениях — 83% положительных отзывов на Rotten Tomatoes.

Фильм выходит в прокат 13 июня, поэтому как только сняли эмбарго на рецензии — критики отправились оценивать актерский состав, сценарий и визуал. Например, достаточно масштабной показана финальная битва и полеты над Берком. Вместе с тем критики хвалили актерский состав, который «удивительно имитирует своих мультяшных аналогов». Не оставили в стороне и сценарий, который называли «безупречным» — его срежиссировал автор оригинала Дин Деблуа. Так же вернулся к работе оригинальный композитор Джон Пауэлл.

В целом критики на Rotten Tomatoes сходятся во мнении, что римейк получился действительно удачным:

Хоай-Тран Буй, Inverse: «Хотя это может быть покадровый римейк анимационного хита, киноадаптация «Как приручить дракона» все же сохраняет ту безмолвную магию».

Престон Барта, Denton Record-Chronicle: «Киноадаптация «Как приручить дракона» вдохнула новую жизнь в культовую сагу Берка, балансируя между эмоциональной глубиной, захватывающими визуальными эффектами и сердцем оригинала. Хотя не без некоторых трудностей в переходе к реальности».

Нагир Чемберс, Big Gold Belt Media: «Лучшая экранизация на сегодня! Превращает воздушные сцены в настоящее искусство благодаря впечатляющей операторской работе».

Гелен О’Хара, Empire Magazine: «Видно, что фильм создан с любовью и вниманием, но он слишком зависим от оригинала. Даже в римейке нужно больше оригинальности, а не просто повторение хитов».

Эдди Гаррисон, Film Authority: «Новая версия «Как приручить дракона» предлагает веселую, хорошо рассказанную историю с волшебными персонажами и искренними отношениями между мальчиком и драконом. Этот дракон, хоть и позаимствован из любимой анимации, все же летает высоко».

Ловия Гьярке, The Hollywood Reporter: «Фильм чтит очарование оригинала. Это не тот римейк, без которого не обойтись, но он хотя бы не вызывает негативных эмоций».

Питер Дебрюж, Variety: «Сделать фильм лучше первого фильма сложно, хотя финальный акт в этой версии выглядит по-настоящему знаковым, раскрывая экспрессионистическую силу анимации в стиле «Heavy Metal» и картин Бориса Валлехо».

Еще раньше было известно, что первые зрители остались в восторге от римейка «Как приручить дракона», а потому Universal запланировала сиквел на 2027 год. И это учитывая, что премьера не успела состояться. Как бы там ни было, но судьбу будущего сиквела окончательно решат кассовые сборы 2025 года.

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Источник: Rotten Tomatos