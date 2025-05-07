Трейлер римейка «Как приручить дракона» показал финальную битву и полеты над островом Берк

Universal показала новый трейлер римейка «Как приручить дракона» — в нем показали как Беззубик спасает Иккинга, а затем финальную битву.

В ролике снова звучит музыка Джона Пауэлла, под который зрители получили еще один взгляд на ключевые моменты сюжета. Не менее важным является эмоциональная связь между главными героями. В начале нам показывают, как Иккинг буквально укрощает Беззубика, шьет ему броню и летает вокруг острова. В целом трейлер делает акцент на зрелищности, быстро проносясь через горы Берк, где разворачивается действие. Чтобы в конце концов их дружба изменила целое сообщество викингов.

Финальные кадры посвящены кульминационной битве против горного дракона — именно те самые сцены, которые фанаты помнят из оригинального мультфильма. В трейлере Иккинг падает в огненную волну, а Беззубик бросается его спасать. В описании намекают, что людям, которые еще не видели оригинал, возможно, лучше воздержаться от просмотра этого трейлера — потому что будут знать финал.

Предыдущий трейлер демонстрировал интересные визуальные эффекты, новый взгляд на главных героев. Также предоставил краткие ссылки на некоторые из лучших моментов анимационного фильма. Как результат, первые зрители в восторге от ремейка «Как приручить дракона», а потому Universal планирует сиквел на 2027 год.

Режиссером и сценаристом римейка снова выступает Дин Деблуа — автор оригинала. В фильме снялись Мейсон Темз в роли Иккинга, Джерард Батлер, который возвращается в образ Стоика, Нико Паркер, Ник Фрост, Джулиан Деннисон, Питер Серафинович и другие.

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«Как приручить дракона» выйдет в кинотеатрах в июне 2025 года. Что касается будущего сиквела, то все решат кассовые сборы 2025 года.

Источник: Gizmodo