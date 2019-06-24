Билл Гейтс: «Моя главная ошибка во времена руководства Microsoft — проигрыш Google на рынке мобильных ОС»





Основатель Microsoft Билл Гейтс вспомнил времена, когда под его руководством принимались важные решения относительно мобильной операционной системы компании, о которой сейчас уже никто и не вспоминает. В свежем интервью во время мероприятия, организованного венчурным фондом Village Global, один из самых богатых людей на планете откровенно признался, что считает главным упущением Microsoft проигрыш Google на рынке мобильных ОС.

«В мире программного обеспечения, особенно [программных] платформ, победитель получает все. И поэтому величайшая ошибка — моё неумелое руководство, из-за которого Microsoft не смогла достичь такого же успела, как это удалось Android. Я имею в виду, что Android — это стандартная мобильная платформа, работающая не на устройствах Apple. У Microsoft были большие шансы на победу. И это действительно тот случай, когда взял все. Если у вас вдвое меньше приложений или на 90% больше приложений, вы на пороге гибели. Есть место только для одной операционной системы не от Apple, и какова цена вопроса? $400 млрд, которые просто переместились бы из компании G в компанию M» — Билл Гейтс, соонователь Microsoft.

Google купила разработчика ОС Android в 2005 году за $50 млн и бывший генеральный директор компании Эрик Шмидт ранее признал, что изначальный план состоял в том, чтобы превзойти Microsoft с ее проектом мобильной ОС Windows Mobile.

«В то время мы были очень обеспокоены тем, что мобильная стратегия Microsoft будет успешной», — сказал Шмидт во время судебного противостояния с Oracle, связанного с Java, в 2012 году. Но в итоге Android убил и Windows Mobile, и Windows Phone, став эквивалентом Windows в мире мобильных устройств.

В то же время не похоже, что сейчас Билл Гейтс особо сожалеет из-за этой ошибки. Миллиардер отметил, что Microsoft и Office являются очень успешными, и, если бы не совершенная ошибка, Microsoft не стала бы тем технологическим лидером, коим она является на сегодняшний день.

Остается напомнить, что Microsoft запустила операционную систему для мобильных устройств Windows Phone в 2010 году. Спустя семь лет компания объявила об отказе от развития ОС. В январе 2019 года Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 10 Mobile, рекомендовав пользователям перейти на Android и iOS. Сам Билл Гейтс, как известно, уже давно перешел на Android.

Источник: The Verge