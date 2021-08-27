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Blizzard заявляет, что планирует изменить имя персонажа-стрелка в игре Overwatch после недавнего иска о культуре сексуальных домогательств в компании, возбужденного против Activision Blizzard штатом Калифорния. Персонаж изначально был назван McCree в честь Джесси МакКри, бывшего сотрудника Blizzard, который, похоже, запечатлён на фотографии в так называемом «Люксе Косби». Blizzard ещё не поделилась новым именем для персонажа.

Также из-за этих изменений студия отложит внутриигровое сюжетное событие, где персонаж McCree играл «ключевую роль». Дополнительно компания обязалась больше не называть игровых персонажей именами реальных сотрудников.

Отметим, с недавнего времени некоторые комментаторы Overwatch League решили не называть прежнее имя персонажа McCree, вместо этого называя его «ковбоем».

Джесси МакКри вместе с двумя другими ключевыми сотрудниками покинул компанию ранее в этом месяце. Точные причины его ухода не назывались. Однако предполагалось, что это стало следствием появления в публичном доступе фотографии снятой в так называемом номере «Люксе Косби», а также его участие в чате BlizzCon Cosby Crew.

Источник: The Verge