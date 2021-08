В прошлом месяце Департамент справедливого трудоустройства и обеспечения жильем Калифорнии (DFEH) подал иск против Activision Blizzard, обвинив компанию в создании культуры «постоянных сексуальных домогательств» и половой дискриминации. В свою очередь компания заявила, что иск Департамента включает «искажённые, а во многих случаях ложные описания прошлого Blizzard». При этом отмечается, что компания сотрудничала с Департаментом на протяжении всего расследования, предоставляла все необходимые данные и документы. Но в DFEH в корне не согласны с такими утверждениями.

Департамент справедливого трудоустройства и обеспечения жильем Калифорнии обновил свой иск и теперь дополнительно обвиняет компанию в незаконном «сокрытии доказательств» и уничтожении документов, которые DFEH запрашивал для своего расследования.

В новом разделе жалобы DFEH говорится, что Activision Blizzard поощряет сотрудников разговаривать с юристами юридической фирмы WilmerHale, а не со следователями штата, а затем отказывает государству в доступе к этим доказательствам, поскольку разговоры носили конфиденциальный характер. Activision Blizzard уже подвергалась критике как со стороны акционера компании, так и со стороны прессы за то, что наняла WilmerHale. Это известная юридическая компания, выступающая против профсоюзов, которая помогла Amazon бороться с усилиями по организации её рабочих в Алабаме.

DFEH также утверждает, что Activision Blizzard пыталась убедить сотрудников отказаться от права свободно общаться со следователями в рамках отказов, «тайных соглашений» и соглашений о неразглашении (NDA). Эти документы потребовали бы от сотрудников в обязательном порядке уведомлять Activision Blizzard перед раскрытием информации об инцидентах, на которые распространяются условия NDA или иных соглашений. Эти документы также позволяют решать, сколько сотрудники могут свободно говорить, давая компании возможность «предпринять все шаги, которые она сочтёт необходимыми для предотвращения или ограничения необходимого раскрытия информации».

Обновлённый иск DFEH содержит и несколько уточнений, касающихся непосредственно сексуальных домогательств и дискриминации. Уточняется, что подобные действия имели место не только по отношению к штатным сотрудникам. Внештатные и временные сотрудники также подвергались сексуальным домогательствам и дискриминации.

ОБНОВЛЕНО: В свою очередь, Activision Blizzard опровергла обвинения в сокрытии информации и уничтожении соответствующих документов.

UPDATE: Activision Blizzard denies destroying information related to DFEH lawsuit

"With regards to claims that we have destroyed information by shredding documents, those claims are not true. We took appropriate steps to preserve information relevant to the DFEH investigation." https://t.co/ixla2ihQ0q

— Gamasutra (@gamasutra) August 25, 2021