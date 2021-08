Последствия скандала: Activision Blizzard покинули три ключевых сотрудника, включая геймдиректора Diablo IV

Как сообщает ресурс Kotaku, ссылаясь на своих источники в Activision Blizzard, компанию покинули три ключевых сотрудника. Отмечается, что Луис Баррига (геймдиректор Diablo IV), Джесси Маккри (ведущий дизайнер уровней, работал в том числе над Diablo IV) и Джонатан Лекрафт (старший геймдизайнер World of Warcraft больше не работают в Blizzard.

Уход Баррига, МакКри и Лекрафта последовал за недавней отставкой бывшего президента Blizzard Дж. Аллена Брэка, имя которого упоминается в иске о сексуальных домогательствах и дискриминации, и бывшего старшего вице-президента HR Джесси Мещука. Иск вызвал митинги протеста сотрудников компании, которые требовали решительных действий в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах и дискриминации. Также на этой неделе один из акционеров опубликовал письмо, в котором говорится, что ответ компании «недостаточен».

По словам источника Kotaku, Activision Blizzard не уточняет, почему эти сотрудники больше не работают в компании. Джесси Маккри, похоже, является одним из людей на фотографии, снятой в так называемом номере Cosby Suite. Также вероятно, он участвовал в чате BlizzCon Cosby Crew. По данным другого источника, Джонатан Лекрафт также был запечатлён в Cosby Suite.

В последующем заявлении Activision Blizzard подтвердила уход Баррига, МакКри и Лекрафта. Однако компания отказалась комментировать, стало ли это следствием увольнения, ограничившись лишь обтекаемым заявлением о достаточности квалифицированных кадров.

«У нас есть обширный список талантливых разработчиков, и там, где это необходимо, назначены новые лидеры», — сказал представитель Blizzard. «Мы уверены в своей способности продолжать развиваться, доставлять удивительные впечатления нашим игрокам и двигаться вперёд, чтобы обеспечить безопасную и продуктивную рабочую среду для всех».

Отметим, в честь Джесси Маккри назван один из персонажей в игре Overwatch. Activision Blizzard пока не решила, следует ли ей изменить имя McCree в игре. Не исключено, что компания сделает это. Через несколько дней после подачи иска команда World of Warcraft пообещала удалить «упоминания, не подходящие для нашего мира». Также сообщается, что команда уже удалила множество внутриигровых упоминаний Алекса Афрасиаби в World of Warcraft. Афрасиаби был бывшим старшим креативным директором World of Warcraft, но был уволен через судебный процесс за свое поведение. Blizzard заявляла, что уволила Афрасиаби за «его проступки в обращении с другими сотрудниками».

