Blizzard прекратит продажу лутбоксов в Overwatch 30 августа. Игроки продолжат получать бесплатные косметические предметы до выхода Overwatch 2

В своем блоге компания Blizzard сообщила о прекращении продажи лутбоксов в игре Overwatch 30 августа. Эта дата совпадает совпадает с окончанием недавно запущенного ивента Anniversary Remix Vol. 3.

У игроков по-прежнему будет возможность получать бесплатные лутбоксы после 30-го числа. Кроме того, игра будет автоматически откроет любые лутбоксы в инвентаре игрока перед запуском Overwatch 2, который состоится 4 октября. С выходом новой игры, что заменит первый Overwatch, игроки не потеряют скины и другую косметику до момента перехода.

С анонсом Overwatch 2 в июне Blizzard отказалась от лутбоксов в пользу сезонного боевого пропуска и постоянно обновляемого внутриигрового магазина. Этот шаг был сделан после того, как студия объявила, что не выпустит Diablo Immortal в Бельгии и Нидерландах из-за законов этих стран, запрещающих такой способ ​​монетизации.

Трейлеры Overwatch 2 и других ожидаемых в скором времени игр можно посмотреть в материале ITC.ua о презентации Xbox & Bethesda Games Showcase.

Источники: Engadged, Blizzard