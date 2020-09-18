Bloomberg: Администрация Трампа взялась за Epic Games и Riot Games из-за связей с китайской Tencent
Американские компании Riot Games и Epic Games, занимающаяся разработкой компьютерных игр, оказались под пристальным вниманием администрации президента США из-за связей с китайским холдингом Tencent.
6 августа президент США Дональд Трамп распорядился запретить гражданам США заключать какие-либо сделки с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, владельцами популярнейших социальных платформ — сервиса коротких видео TikTok и мессенджера WeChat соответственно. Тогда сообщалось, что указ в отношении WeChat не распространяется на другие активы Tencent. Китайский холдинг выступает совладельцем многих других компаний, включая Tesla, Snap, Spotify, Riot Games, Epic Games и Blizzard.
Теперь же Bloomberg со ссылкой на «
Tencent полностью владеет Riot Games (разработчик League of Legends), а в Epic Games (Fortnite) ей принадлежит 40% акций. Правительство США намерено изучить, как Riot и Epic обрабатывают данные американских пользователей, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо угроз национальной безопасности.
Не исключено, что в итоге Дональд Трамп может поступить с Riot Games и Epic Games по аналогии с TikTok. Как известно, владелец TikTok отказался продавать соцсеть Microsoft и ожидается, что в США соцсеть продолжит работать под покровительством Oracle.
Владелец TikTok отказался продавать соцсеть Microsoft — в США она продолжит работать под вероятным покровительством Oracle
В Минфине США отказались комментировать сообщение. Получить комментарии от официальных представителей компаний источнику также не удалось.
Источник: Bloomberg