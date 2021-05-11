Мин-Чи Куо: Apple перейдет на собственные модемы 5G в линейке iPhone 2023 года





В свежем прогнозе аналитик Мин-Чи Куо заявил, что Apple откажется от сотовых модемов Qualcomm в iPhone, заменив их собственными решениями, в линейке 2023 модельного года.

Еще в конце 2020 года Bloomberg рассказывал, что Apple всерьез рассматривает возможность разработки собственного модема сотовой связи, чтобы в будущем отказаться от решений Qualcomm и обрести независимость по аналогии с тем, как купертиновский гигант отказался от x86-совместимых процессоров Intel в пользу собственных ARM-чипов M1. Тогда говорилось, что разработку первого встраиваемого сотового модема анонсировал главный процессорный гуру Apple Джони Сруджи на внутреннем собрании. Теперь же знаменитый аналитик Мин-Чи Куо обозначил возможные сроки выпуска первых iPhone, которые ознаменуют переход на собственные модемы 5G — такие модели, по прогнозу аналитика, выйдут в 2023 году.

Если прогноз подтвердится, то переход, скорее всего, будет поэтапным, поскольку Apple связана обязательствами многолетнего контракта с Qualcomm — согласно данным одного из документов, некоторые продукты Apple, запланированные к релизу в период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2024 года, будут использовать либо Snapdragon X65, либо Snapdragon X70.

Все модели актуально линейки iPhone 12 оснащаются модемами 5G производства Qualcomm — Qualcomm X55 5G. И это один из самых дорогостоящих компонентов: за каждый модем Apple платит $90 (примерно 25% от себестоимости устройства). И это не считая лицензионных отчислений.

Ранее Мин-Чи Куо сообщил об особенностях будущих классических линеек iPhone и выпуске складного iPhone с гибким экраном в 2023 году.

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Здесь остается вспомнить о масштабном конфликте между Apple и Qualcomm, разразившемся в начале 2017 года и в итоге переросшем в масштабное судебное разбирательство по всему миру. Казалось бы, что патентным дрязгам между Qualcomm и Apple, по своему масштабу напоминающим старый конфликт между Apple и Samsung, нет конца. Но перед очередным готовящимся судебным витком в апреле 2019 года Apple и Qualcomm неожиданно для всех (особенно для Intel) объявили о примирении — компании снова стали партнерами, урегулировав многолетний патентный спор путем подписания соответствующего лицензионного соглашения. Тогда мы узнали, что этот мир обошелся Apple весьма недешево — купертиновскому гиганту пришлось выплатить Qualcomm порядка $4,5 млрд компенсации.

Intel из-за этого неожиданного поворота событий вынужденно продал Apple часть модемного бизнеса за $1 млрд, понеся «многомиллиардные убытки». Попутно процессорный гигант пожаловался американскому регулятору, что Qualcomm нечестными методами вытеснила ее с рынка модемов для смартфонов. Однако в августе 2020 года Qualcomm одержала победу в споре с Федеральной торговой комиссии США (Federal Trade Commission, FTC) о нарушении антимонопольного законодательства.