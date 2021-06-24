Куо рассказал о линейке iPhone 14 — четыре модели, подэкранный сканер и доступный 6,7-дюймовый Max вместо 5,4-дюймового Mini

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Аналитик Мин-Чи Куо выпустил новую заметку для инвесторов, в которой рассказал о ключевых (предполагаемых) изменениях iPhone 2022 года, основываясь на сведениях из цепочки поставок комплектующих.

Линейка iPhone 2022 года будет представлена четырьмя моделями с двумя разными диагоналями экрана. В нее войдут 6,1-дюймовые iPhone 14 и iPhone 14 Pro, а также 6,7-дюйиовые iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max (не исключено, что названия будут другими).

6,7-дюймовый iPhone 14 Max станет самой доступной моделью линейки при стартовой цене ниже 900 долларов и заменит нынешний 5,4-дюймовый Mini, от которого решили отказаться из-за недостаточно высоких продаж. Из представленных в суде по делу Apple и Epic документов стало известно, что большая часть потребителей отдает предпочтение моделям с экранами больше 6 дюймов и выбирают из предложений Samsung.

Аналитик повторил свой предыдущий прогноз, что Pro-версии получат основной сенсор на 48 Мп, тогда как во всех последних поколениях использовались матрицы 12 Мп.

Еще одной отличительной особенностью iPhone 2022 года станет сканер отпечатков пальцев под экраном — якобы Apple разрабатывает собственную технологию подэкранного дактилоскопа.

В первой половине 2022 года Apple планирует обновить 4,7-дюймовый iPhone SE 2020 года — новая модель сохранит прежний дизайн и размеры, но получит поддержку 5G и улучшенные характеристики.

Ранее Мин-Чи Куо сообщил об особенностях линейки iPhone 13, которая выйдет осенью 2021 года, и выпуске складного iPhone с гибким экраном в 2023 году.