Bloomberg: Apple снизила прогноз по производству iPhone 13 на 10 млн штук из-за нехватки компонентов

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По данным Bloomberg, из-за продолжающихся перебоев в цепочке поставок полупроводников Apple сократила свой первоначальный прогноз по выпуску iPhone 13 на 11% — с 90 миллионов до 80 миллионов штук до конца 2021 года.

Не секрет, что Apple зарезервировала львиную частью производственных мощностей TSMC, которая занимается выпуском мобильных процессоров A15 Bionic для новейших моделей iPhone 13. Но в смартфонах Apple, помимо SoC A15 Bionic, используется множество других компонентов и микросхем. Якобы Apple столкнулась с нехваткой некоторых компонентов от Broadcom и Texas Instruments. Недавний отчет с разборкой iPhone 13 Pro специалистами iFixit показал, что Texas Instruments и Broadcom отвечают за поставки несколько ключевых компонентов, включая микросхемы управления питанием дисплея, сенсоры Face ID Face ID, контроллеры USB, беспроводные интерфейсы и многое другое.

На недавнем квартальном отчете (с рекордными финансовыми показателями) гендиректор Apple Тим Кук предупреждал о возможных перебоях с поставками компонентов, заверяя, что «Apple сделает все возможное, чтобы смягчить любые негативные последствия для бизнеса». Но, похоже, что даже Apple, располагающая огромными ресурсами и связями с поставщиками, не может собрать достаточное количество компонентов для производства нужного объема iPhone.

Возможно, Apple удастся оперативно решить проблемы и нарастить производство. Пока неясно, насколько сильно эти трудности могут повлиять на доступность новейших iPhone 13 — но уже сейчас средний срок поставки iPhone 13 Pro и Pro Max достигает 4-5 недель.

В прошлую суботу в Украину прибыла первая официальная партия iPhone 13 — ее размер составил всего 8 тыс. штук.