Bloomberg: Apple Watch Series 7 не принесут каких-то существенных новшеств — мониторинг температуры тела появится через поколение, а функция глюкометра только через несколько лет





Как сообщают источники Bloomberg, грядущее обновление умных часов Apple Watch может получить улучшенный экран и расширенную поддержку UWB, но более существенные улучшения, такие как мониторинг температуры тела и измерение уровня сахара в крови, появятся в лучшем случае через одно поколение. В разработке также обновление прошлогодних Apple Watch SE и защищенная модель для любителей активных видов спорта, запланированная на 2022 год.

За последние годы Apple заметно расширила функциональность Apple Watch в части отслеживания показателей здоровья. Уже сейчас Apple Watch умеют определять пульс, снимать электрокардиограмму и оценивать уровень насыщения крови кислородом. С 2017 года в сети упорно ходят слухи о добавлении встроенного глюкометра для неинвазивного измерения уровня сахара в крови. Не так давно The Telegraph писало о партнерстве Apple в этом вопросе с Rockley Photonics, специализирующейся на разработке подобного оборудования.

Согласно публикации Bloomberg от 14 июня, новое поколение Apple Watch, которое, вероятно, будет называться Watch Series 7, окажется минорным обновлением. Среди ожидаемых новшеств указываются дисплей с более тонкими рамками по периметру наряду с новой технологией ламинирования, которая еще сильнее сократит пространство между дисплеем и защитным стеклом, и расширенная поддержка технологии беспроводной связи UWB.

Никаких кардинальных изменений в дизайне Watch Series 7 тоже не ожидается.

По данным Bloomberg, датчик для контроля температуры тела, скорее всего, пропишется в Watch Series 2022 года, тогда как до внедрения технологии неинвазивного измерения уровня сахара в крови, которая крайне важна для людей, страдающих диабетом, остается «еще несколько лет».

Ранее Bloomberg писал о разработке новой модели Apple Watch в защищенном корпусе, ориентированной на любителей активных видов спорта. В свежем докладе говорится, что релиз этой версии с внутренним обозначением «explorer»/«adventure» в этом году крайне маловероятен, но она еще может выйти в 2022 году. Bloomberg оговаривает, что эти планы, как и любые другие по неанонсированным продуктам, не окончательны и еще могут измениться.