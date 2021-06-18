Bloomberg: Boring Company Илона Маска намерена заняться прокладкой расширенных тоннелей для грузовых перевозок
По сообщению Bloomberg, The Boring Company Илона Маска пытается найти новых заказчиков, предлагая им возможность прокладки более широких тоннелей, чем любой из ранее проложенных компанией, которые можно использовать для грузовых перевозок.
Как сообщается, The Boring Company теперь нацеливается на туннели диаметром 6,4 метра — это вдвое шире ранее проложенных компанией тоннелей. В таких тоннелях можно без проблем разместить рядом два морских контейнера.
- The Boring Company была основана в 2016 году для реализации футуристической идеи разветвленной сети подземных тоннелей для решения проблемы пробок в густозаселенных мегаполисах. Идея пришла Маску в голову, когда сам он застрял в пробке.
- Благодаря использованию более современных технологий The Boring Company рассчитывает существенно сократить время прокладки подземных тоннелей, одновременно в разы снизив стоимость выполнения подобного рода работ (мы детально рассказывали обо всем этом в статье «The Boring Company Илона Маска: Подземные тоннели против пробок»).
- В конце 2018 года компания The Boring Company открыла первый испытательный тоннель под Лос-Анджелесом и одновременно провела демонстрацию с перемещением по нему Tesla Model X со специальными выдвижными колесами для стабилизации положения машины на протяжении всего путешествия через тоннель своим ходом.
- Первым коммерческим проектом The Boring Company стала система LVCC Loop для перевозки людей между двумя концами огромного выставочного комплекса Las Vegas Convention Center (LVCVA), где проводилась выставка потребительной электроники CES (к слову, она должна вернуться в 2022 году), в Лас-Вегасе.
- В конце мая The Boring Company сдала объект заказчику, хотя изначально планировалось закончить работы до конца 2020 года. Компания соединила отдельные части выставочного комплекса двумя тоннелями протяженностью 2,7 км с тремя станциями. Заявленная пропускная способность системы — около 4400 человек в час. Обслуживать ее будет парк из 63 автомобилей Tesla. В то же время издание TechCrunch со ссылкой на внутренние документы компании ранее сообщало, что система сможет перевозить всего 1200 человек в час. Кроме того, в ходе недавних публичных тестов пассажиров возили со скоростью 40–60 км/ч вместо обещанных 240 км/ч.
- Ранее власти Лас-Вегаса одобрили планы The Boring Company Илона Маска по дальнейшему расширению LVCC Loop в муниципальную скоростную подземку нового поколения Vegas Loop, но с тех пор никаких подвижек в проекте не было.
Власти Лас-Вегаса одобрили планы The Boring Company Илона Маска по строительству скоростной подземной системы Vegas Loop