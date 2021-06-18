Bloomberg: Boring Company Илона Маска намерена заняться прокладкой расширенных тоннелей для грузовых перевозок

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По сообщению Bloomberg, The Boring Company Илона Маска пытается найти новых заказчиков, предлагая им возможность прокладки более широких тоннелей, чем любой из ранее проложенных компанией, которые можно использовать для грузовых перевозок.

Как сообщается, The Boring Company теперь нацеливается на туннели диаметром 6,4 метра — это вдвое шире ранее проложенных компанией тоннелей. В таких тоннелях можно без проблем разместить рядом два морских контейнера.