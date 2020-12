Власти Лас-Вегаса одобрили планы The Boring Company Илона Маска по строительству скоростной подземной системы Vegas Loop

В начале месяца The Boring Company тизерила первую станцию скоростной подземной системы LVCC Loop для перевозки людей в Лас-Вегасе.

В конце 2018 года компания The Boring Company открыла испытательный тоннель под Лос-Анджелесом и одновременно провела демонстрацию с перемещением по нему Tesla Model X со специальными выдвижными колесами для стабилизации положения машины на протяжении всего путешествия через тоннель своим ходом.

Система LVCC Loop для перевозки людей в Лас-Вегасе — первый коммерческий проект The Boring Company. Его заказчиком выставочный комплекс Las Vegas Convention Center (LVCVA), где ежегодно проходится выставка потребительной электроники CES (да, в следующем году она пройдет в формате онлайн) и другие мероприятия. В феврале 2019 года компания полностью проложила первый тоннель, а в мае 2020 года — завершила второй. Транспортная система The Boring Company обеспечит возможность быстрого перемещения людей между двумя концами огромного выставочного комплекса, соединив отдельные части выставочного комплекса двумя тоннелями с тремя станциями (вот тут мы рассказывали о ней подробнее). Сейчас The Boring Company занимается оснащением и обустройством станций (двух выходов на поверхность на концах тоннелей и подземной станции посередине маршрута). По плану, все строительные работы должны завершить к концу года.

Сразу после объявления о завершении прокладки второго тоннеля для проекта LVCC Loop Илон Маск заявил, что LVCC Loop положит начало системе тоннелей с расширением маршрута вплоть до Лос-Анджелеса. Концепцию дальнейшего развития проекта и превращение в альтернативную транспортную систему в The Boring Company нарекли Vegas Loop.

16 декабря городской совет Лас-Вегаса дал «зеленый свет» проекту The Boring Company по созданию общегородской транспортной системы на базе автомобилей Tesla, ранее известной как Vegas Loop.

Маршрут будет включать в себя линию LVCC Loop и несколько ответвлений, включая ветку к Лас-Вегас-Стрип (семикилометровый участок бульвара Лас-Вегас в округе Кларк в штате Невада, США, где сосредоточенно большинство крупнейших гостиниц и казино Лас-Вегаса), международному аэропорту Мак-Карран, стадиону Allegiant (домашний стадион команды Лас-Вегас Рэйдерс), центру Лас-Вегаса и, в конечном итоге, до Лос-Анджелеса.

В перспективе Vegas Loop превратится в общегородскую сеть в Лас-Вегасе. По сути, проект станет подземкой нового поколения. Что интересно, The Boring Company готова сама профинансировать строительство тоннелей, тогда как обустройство станций оплатят казино и частный бизнес. Иными словами, городу транспортная система не будет стоить ровным счетом ничего. Зарабатывать The Boring Company планирует на продаже билетов и рекламы.

Одобрение городского совета только первый шаг. В ближайшие месяцы The Boring Company предстоит разработать детальный проект и получить разрешения соответствующих регулирующих органов. Пока не сообщаются даже примерные сроки реализации проекта.

В конце прошлого года Маск обещал, что сразу после LVCVA компания The Boring Company займется другими проектами. Можно вспомнить, что The Boring Company ранее собиралась построить еще две высокоскоростных подземки Loop – в Лос-Анджелесе и Чикаго. Первая должна соединить Восточный Голливуд (густонаселенный район в центральном регионе Лос-Анджелеса) с бейсбольным стадионом Доджер-стэдиум, а вторая – центр Чикаго и международный аэропорт О’Хара. Но строительство подземки Loop в Лос-Анджелесе так и не началось, а в Чикаго сменилась власть и все затихло.

The Boring Company также вела переговоры о строительстве ветки между Нью-Йорком и Вашингтоном, но тот проект застрял на этапе прохождения экологической экспертизы. И хотя в последнее время все как-то забыли про Hyperloop, ранее говорилось, что эти проекты современных скоростных подземок Loop являются переходной технологией к тем самым футуристическим высокоскоростным «вакуумным поездам».