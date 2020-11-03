Bloomberg: новую линейку Mac на ARM откроют 13-дюймовый MacBook Air и две модели MacBook Pro (13″ и 16″)





Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман первым сообщил, что в 2020 году Apple проведет три осенних презентации, а финальное шоу, которое будет посвящено новым компьютерам Mac на собственных процессорах ARM, пройдет в ноябре. Вчера Apple, как известно, разослала приглашения на презентацию One More Thing, которая состоится 10 ноября, а Гурман опубликовал обновление, уточнив, какие именно маки первыми перейдут на процессоры ARM.

Предыдущие утечки указывали, что первым компьютером Apple на процессоре ARM собственной разработки станет 13-дюймовый MacBook Pro с 5-нм однокристальной платформой A14X, производной от A14, использующейся в iPad Air и iPhone 12. В свежем отчете Bloomberg говорится, что на следующей неделе Apple представит не один, а три ноутбука на процессорах ARM — вместе с 13-дюймовым MacBook Pro дебютирует версия MacBook Pro с 16-дюймовым экраном, а также 13-дюймовый ультрапортативный MacBook Air. Последний, предположительно, станет входным билетом в мир мобильных ПК Apple. Более ранние слухи указывали на более высокую производительности и автономность по сравнению с вариантом на CPU Intel при более доступной цене — 700-800 долларов США. Интересно, насколько конкурентоспособными в таком случае окажутся ноутбуки Windows on ARM.

По данным Марка Гурмана, на подходе также новые iMac, Mac mini и Mac Pro в корпусе вдвое меньшего объема.

Ранее также появлялась информация о том, что Apple разрабатывает как минимум три SoC, родственные Apple A14, а также SoC следующего поколения на базе A15 (предположительное название), которая будет использоваться в iPhone 2021 года. Кроме вычислительных ядер CPU (первенец должен быть 12-ядерным), в состав SoC для компьютеров Apple войдет графическое ядро и нейронный процессор Neural Engine для задач машинного обучения, как у мобильных аналогов.

Объявляя о переходе на собственные процессоры ARM вместо x86-совместмых чипов Intel на недавней WWDC компания Apple заверяла, что пользователи смогут легко запускать на новых компьютерах приложения, созданные под старую архитектуру, а разработчикам понадобится всего несколько дней, чтобы добавить в существующие приложения поддержку новых процессоров.

По оценке Apple, переход на собственные процессоры займет два года. То есть, к 2022 году весь модельный ряд компьютеров Apple будет работать на процессорах ARM.