Apple пригласила на третью осеннюю презентацию One More Thing — она пройдет 10 ноября





Приглашение со слоганом One More Thing («Еще кое-что») разослали журналистам. Третья осенняя презентация Apple пройдет 10 ноября, шоу стартует в 20:00 по Киеву и будет транслироваться онлайн.

И хотя в самом приглашении об этом прямо не говорится, уже сейчас практически ни у кого не возникает сомнений относительно того, какому анонсу отведено центральное место. Конечно же, речь о первых компьютерах Mac на процессорах ARM. Еще в октябре Bloomberg писал, что в ноябре Apple проведет третью презентацию для анонса первых компьютеров на базе процессоров ARM, а на недавнем квартальном отчете глава Apple Тим Кук дразнил выпуском «еще нескольких интересных новинок» до конца года. К слову, фразу «One more thing», которая стала известна в первую очередь благодаря Стиву Джобсу и предваряла анонс революционных продуктов в заключительной части презентаций, Apple в последний раз использовала на презентации iPhone X в 2017 году.

На шоу также наверняка объявят дату полноценного релиза ОС macOS 11 Big Sur, которая была представлена еще на WWDC в июне и находится в бете последние месяцы. Также ожидается анонс умных маячков AirTag, которые можно будет крепить на разные предметы, что облегчит их поиск в пространстве, и нашумевших накладных наушников AirPods Studio.

Напомним, Apple объявила о переходе на собственные процессоры ARM в компьютерах Mac вместо x86-совместимых CPU Intel на июньской конференции WWDC. Тогда гендиректор Apple Тим Кук заявил, что это «исторический день» для компании. Этот переход станет уже третьей сменой архитектуры компьютеров Apple: в начале 90-ых купертиновский гигант перевел свои ПК с процессоров Motorola на PowerPC компании IBM, а в 2005 году произошел переход на обычные CPU Intel.

Предыдущие утечки указывали, что первым компьютером Apple на процессоре ARM собственной разработки станет 13-дюймовый MacBook Pro — его оснастят 5-нм SoC A14X, производной от A14, использующейся в iPad Air и iPhone 12. Эти данные согласуются с более ранним прогнозом аналитика Мин Чи-Куо. Следующий на очереди после 13-дюймового MacBook Pro, если верить прогнозу Куо, 24-дюймовый iMac.

Ранее сообщалось, что Apple разрабатывает как минимум три SoC, родственные Apple A14, а также SoC для Mac на базе A15 (предположительное название), которая будет использоваться в iPhone 2021 года. Кроме вычислительных ядер CPU (первенец должен быть 12-ядерным), в состав SoC для компьютеров Apple войдет графическое ядро и нейронный процессор Neural Engine для задач машинного обучения, как у мобильных аналогов.

Ранее Apple заверяла, что пользователи смогут легко запускать на новых компьютерах приложения, созданные под старую архитектуру, а разработчикам понадобится всего несколько дней, чтобы добавить в существующие приложения поддержку новых процессоров.

По оценке Apple, переход на собственные процессоры займет два года. То есть, к 2022 году весь модельный ряд компьютеров Apple будет работать на процессорах ARM.