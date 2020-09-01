Bloomberg: Осенью Apple представит четыре iPhone (все с 5G), две модели Apple Watch (Series 6 и замену Series 3), новый iPad Air (в стиле iPad Pro) и т.д.

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Аналитики Bloomberg на основе собранной информации огласили полный список новых устройств, которые компания Apple представит уже в ближайшие месяцы. Интересно, что компания из Купертино рассчитывает на повышенный спрос на свои новые 5G-смартфоны — только в этом году Apple собирается отгрузить порядка 75-80 млн новых iPhone с поддержкой сетей пятого поколения.

Итак, по данным Bloomberg ближайшей осенью нас ждут следующие новинки:

четыре новых смартфона iPhone с OLED-экранами в размерах 5,4″, 6,1″ и 6,7″ — основные модели iPhone 12 и iPhone 12 Max в алюминиевом корпусе будут представлены в форматах 5,4″ и 6,1″, а премиальные iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — в стальных корпусах формата 6,1″ и 6,7″. Все четыре модели получат поддержку 5G и обновленный дизайн с менее скругленными гранями. Линейка получит новый темно-синий цвет вместо зеленого, а LIDAR будет использоваться только в старшей 6,7-дюймовой модели iPhone 12 Pro Max;

новый планшет iPad Air получит обновленный дизайн в стиле линейки iPad Pro, а вот об обновленной модели iPad mini аналитики не упоминают (возможно Apple решила, что крупные смартфоны компании постепенно заменят ее же маленькие планшеты). Утечки указывают на то, что новинка получит более тонкие рамки экрана и сканер отпечатков Touch ID встроенные в кнопку питания;

сразу две новые модели умных часов Apple Watch — свежие Apple Watch Series 6 с максимальной функциональностью и более доступная модель с базовой функциональностью, которая заменит в линейке устаревшие Apple Watch Series 3;

более компактная и дешевая умная колонка Apple HomePod;

новые крупные наушники с оголовьем (over-ear headphones) под собственным брендом Apple, а не в качестве модели Beats.

В отчете аналитиков Bloomberg также упоминается, что Apple работает над обновлением Apple TV с более мощным процессором и новым пультом ДУ, однако компания может не успеть представить его до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что Apple сэкономила на аккумуляторах новых iPhone, чтобы компенсировать затраты на 5G. Презентация новых смартфонов Apple ожидается в сентябре, а начало продаж — в октябре (iPhone 12) и ноябре (iPhone 12 Pro) соответственно.

Источник: The Verge