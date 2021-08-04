Bloomberg: Великобритания настроена заблокировать 40 миллиардную сделку между NVIDIA и ARM из-за угроз нацбезопасности

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Власти Великобритании рассматривают возможности, предусматривающие блокировку 40 миллиардной сделки между NVIDIA и ARM из-за потенциальной угрозы нацбезопаности, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

NVIDIA объявила о покупке британского разработчика чипов ARM за 40 миллиардов долларов в сентябре 2020 года. Обязательным условием завершения таких сделок является одобрение антимонопольными органами стран, интересы которых они затрагивают. В данном случае сделку должны одобрить США, Китай, Великобритания и Евросоюз. В апреле британское правительство поручило Управлению по конкуренции и рынкам (CMA) всесторонне оценить сделку с учетом потенциальных рисков для национальной безопасности, конкуренции и юрисдикционной принадлежности. В конце июля CMA предоставило отчет по итогам проверки — теперь правительство должно либо одобрить сделку, либо распорядиться провести более тщательное расследование на предмет возможных нарушений. В свежей публикации Bloomberg утверждается, что сейчас правительство Великобритании склоняется к тому, чтобы запретить сделку.

«Оценка, представленная в конце июля, содержит тревожные сигналы для национальной безопасности, поэтому Великобритания сейчас выступает против поглощения». источник Bloomberg в британском правительстве

Другой собеседник Bloomberg сообщил, что правительство, скорее всего, распорядится провести более тщательное расследование из-за возможных проблем, касающихся национальной безопасности.

«Если регулирующие органы заблокируют сделку, это помешает NVIDIA доминировать на рынке вычислительных процессоров, но мы полагаем, что у инвесторов и так были низкие ожидания по поводу завершения сделки». Ананд Сринивасан, старший аналитик Bloomberg Intelligence

Собеседники Bloomberg отметили, что окончательное решение еще не принято, и Великобритания все еще может одобрить сделку при определенных условиях.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг по-прежнему твердо уверен, что сделка в конечном итоге состоится, а сама компания готова оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем.