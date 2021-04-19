Дженсен Хуанг: ARM станет частью NVIDIA в 2022 году

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Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг прокомментировал сделку с ARM, которая встретила сопротивление со стороны конкурентов и вызвала вопросы у регулирующий органов разных стран, в интервью изданию VentureBeat.

В сентябре 2020 года NVIDIA объявила о покупке британского разработчика чипов ARM за 40 миллиардов долларов в рамках одной из крупнейших сделок в истории в полупроводниковой отрасли. Объявляя о сделке по приобретению контрольного пакета акций ARM, NVIDIA заявляла о планах закрыть ее в ближайшее 18 месяцев. В свежем интервью лидер «зеленого» графического чипмейкера с уверенностью заявил, что сделка будет закрыта в 2022 году. Отдельно он подчеркнул важность сохранения ARM в качестве открытой платформы и подтвердил приверженность к сохранению нынешней модели лицензирования ПО.

«Я твердо убежден, что регулирующие органы проявят мудрость и одобрят сделку. Она обеспечит множество интересных инноваций, создаст новые возможности для рынка и позволит ARM выйти на новые рынки, куда она самостоятельно не могла бы попасть. Как и многие из объявленных ранее мною партнерств, все это служит одной цели — внедрения технологий искусственного интеллекта в экосистему ARM, интеграции платформы ускоренных вычислений NVIDIA в экосистему ARM — это то, что можем сделать мы и группа IT-компаний, работая сообща. Наши переговоры с антимонопольными ведомствами носят ожидаемый и конструктивный характер. Уверен, что мы заключим сделку в 2022 году: мы с самого начала ожидали, что на это уйдет примерно 18 месяцев. Мы делаем всё возможное, чтобы экосистема могла создавать свои собственные версии, дифференцированные версии. Нам нравится подход открытой платформы». Дженсен Хуанг CEO NVIDIA

На недавней конференции для разработчиков GTC 2021 NVIDIA анонсировала первый собственный ARM-процессор для суперкомпьютеров под названием Grace.