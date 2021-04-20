Британские власти увидели в 40 миллиардной сделке между NVIDIA и ARM потенциальную угрозу конкуренции и нацбезопасности

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Британское правительство 19 апреля распорядилось провести предварительное расследование 40 миллиардной сделки между NVIDIA и ARM — Управление по конкуренции и рынкам (CMA) должно всесторонне оценить сделку с учетом потенциальных рисков для национальной безопасности, конкуренции и юрисдикционной принадлежности.

Обязательным условием для завершения таких сделок является одобрение антимонопольными органами стран, интересы которых они затрагивают. В данном случае сделку должны одобрить США, Китай, Великобритания и Евросоюз. Это объявление о формальном начале расследования британскими властями не стало неожиданностью — еще в начале 2021 британская антимонопольная служба сообщила, что начнет официальное расследование, чтобы изучить «возможное влияние сделки на конкуренцию в Великобритании». В настоящее время сделку также рассматривают антимонопольные органы США, Европы и Китая.

«Сегодня я подписал указ о вмешательстве по соображениям национальной безопасности. Независимый антимонопольный орган Великобритании теперь должен подготовить отчет о последствиях сделки, после чего будут приняты дальнейшие решения». Оливер Дауден, Государственный секретарь по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Великобритании

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании должно провести расследование и подготовить отчет не позднее 30 июля 2021 года. На основании этого отчета британское правительство может одобрить сделку, либо распорядиться провести более тщательное расследование на предмет возможных нарушений.

Помимо вопросов национальной безопасности и антимонопольного законодательства, как отмечает Financial Times, одним из главных опасений британского правительства является потенциальная возможность переноса штаб-квартиры ARM из Кембриджа в США. В то же время сама NVIDIA ранее согласилась передать 10% своей доли Softbank и обещала не переносить штаб-квартиру ARM из Кембриджа.

В NVIDIA выразили уверенность, что расследование не выявит никаких проблем.

«Мы не считаем, что эта сделка создает какие-либо существенные проблемы для национальной безопасности. Мы продолжим тесно сотрудничать с британскими властями, как это происходит все время с момента объявления сделки». из официального заявления NVIDIA

Незадолго до формального объявления о расследовании сделки между NVIDIA и ARM в Великобритании появилось заявление главы калифорнийского чипмейкера Дженсена Хуанга, в котором тот выразил уверенность, что ARM станет частью NVIDIA в 2022 году.