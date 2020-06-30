Более доступная игровая консоль Microsoft Lockhart (Xbox Series S) будет анонсирована в августе





Уже давно ходили слухи о том, что корпорация Microsoft работает сразу над двумя моделями игровой консоли следующего поколения. Они фигурировали под кодовыми названиями Anaconda и Lockhart. Официальный анонс производительной версии Anaconda уже состоялся – она поступит на рынок под названием Xbox Series X. А теперь же стало известно, что анонс версии Lockhart тоже состоится в скором времени. Осведомлённые источники говорят об августе, хотя изначально планировалось провести анонс в июне.

Lockhart представляет собой более доступную версию игровой консоли, это прямой наследник Xbox One S, который выйдет под коммерческим названием Xbox Series S. Microsoft занимается разработкой этой модели на протяжении нескольких месяцев. Набор разработки Microsoft Xbox Series X под кодовым названием Dante позволяет разработчикам активировать специальный режим Lockhart, который включает профиль производительности, планируемый для второй версии консоли.

Согласно имеющейся информации, модель Lockhart получит процессор с теми же частотами, что и у Xbox Series X. Однако у более доступной версии будет доступно всего лишь 7,5 ГБ доступной оперативной памяти (против 13,5 ГБ у Xbox Series X), а производительность графической подсистемы составит около 4 терафлопс (против 12 терафлопс у Xbox Series X). Логично предположить, что если старшая консоль ориентирована на 4K-гейминг, то младшая модель предназначена для совместного использования с мониторами и телевизорами с разрешением Full HD.

Как ожидается, в августе Microsoft официально анонсирует консоль Lockhart и уровень цен на оба устройства. Вероятно, цены будут так или иначе связаны со стоимостью подписки на сервис Xbox All Access.

Источник: The Verge