Более доступных настольных процессоров Intel Comet Lake-S придется подождать — в этом месяце выйдут только шесть топовых моделей

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На прошлой неделе Intel анонсировала «новые» настольные процессоры Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) для платформы LGA1200 — всего было представлено 32 «камня», включая 10 энергоэффективных моделей T-серии с 35-ваттным TDP. Тогда нам сообщили, что в продажу новые CPU и материнские платы к ним поступят во второй половине мая. Однако теперь выяснилось, что первое время предложение будет ограниченным.

Всего в первой волне будет шесть топовых моделей с разблокированным множителем, включая версии с отключенным видеоядром. Речь о Core i5-10600K/KF, Core i7-10700K/KF и Core i9-10900K/KF.

Таким образом, самой доступной первое время будет модель Core i5-10600K (6 ядер/12 потоков, 4,1/4,8 ГГц) за $262, а наиболее интересные с точки зрения цены/производительности модели Comet Lake-S станут доступны когда-нибудь потом. Пока никаких точных дат в Intel не называют.

Ранее мы слышали, что запрет на публикацию обзоров Comet Lake-S спадет 20 мая в 16:00 по киевскому времени. Со всеми техническими подробностями и рекомендованными оптовыми ценами новых процессоров Comet Lake-S вы можете ознакомиться в нашем детальном анонсе.

Источник: Techpowerup